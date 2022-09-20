Белгородка об укрытии в подвале: В подвал не пойду — а если завалит?

По словам Веры Осиповой, ключи от подвалов собственникам квартир в Белгороде советуют хранить на первых этажах: «Как правило, это собственники, которые почти всегда находятся дома по состоянию здоровья, или пенсионеры. УК с ними работают, у них есть перечень таких собственников с номерами телефонов и квартир для оперативной связи».