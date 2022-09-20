Белгородка об укрытии в подвале: В подвал не пойду — а если завалит?

Жители пятиэтажки на улице 5 Августа, 30а смогут укрыться в подвальных помещениях в случае ЧП. Ключи от подвала находятся у каждого собственника квартиры, так как у жильцов есть свои кладовые в них. МКД обслуживает управляющая компания ООО «УК Южное».
При обследовании подвала мы убедились в том, что в нём есть освещение, он сухой, в надлежащем состоянии, есть пространство, где могут укрыться люди.
Вера Осипова, консультант отдела лицензирования и лицензионного контроля регионального Госжилнадзора
По словам Веры Осиповой, ключи от подвалов собственникам квартир в Белгороде советуют хранить на первых этажах: «Как правило, это собственники, которые почти всегда находятся дома по состоянию здоровья, или пенсионеры. УК с ними работают, у них есть перечень таких собственников с номерами телефонов и квартир для оперативной связи».
По словам представителей Госжилнадзора по Белгородской области, управление также еженедельно контролирует наличие объявлений о ключах от подвалов на подъездах МКД: «Мало ли, кто-то уберёт или сорвёт».
Старшая по подъезду в доме на улице 5 Августа, 30а Эмилия Решетняк рассказала, что все подвалы в их МКД чистые, в них даже постелены ковры и линолеум.
У каждого есть свои погребки, где люди хранят закрутки, картошку, морковь. В случае чего все побегут в подвал, у каждого есть свой. Места хватит всем.
Эмилия Решетняк
Не разделяет это мнение соседка Эмилии Решетняк Зоя. По словам женщины, подвалы не смогут защитить местных жителей.
В подвал? А что я там забыла? А если завалит дом и выходы, кто будет доставать? Умрёшь там приваленный голодной смертью.
Зоя, жительница дома на 5 Августа, 30а
В МКД на Белгородском проспекте, 90 ключи от подвала также есть у каждого собственника. Вопрос с ключами в подвал решался после капремонта, когда был установлен новый замок и дверь. У жильцов дома в подвале также оборудованы собственные кладовые.
Я не буду спускаться. Но буду смотреть по ситуации. При разговоре с соседями все говорят, что будут спускаться в подвал в случае ЧС. А вообще, мы уверены в действиях нашего президента. Жителям Белгорода не придётся пользоваться подвалами как укрытиями.
Ольга, жительница дома на Белгородском проспекте, 90