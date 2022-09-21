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В небе над Белгородом и районом раздались взрывы
21 сентября, 21:39
Вечером 21 сентября работала система ПВО. Белгородцы услышали больше пяти взрывов. О последствиях пока не сообщается.
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Новости Белгорода
Около 21:20 среды установки системы ПВО сбивали цели в небе над Белгородом и Белгородским районом.
Жители услышали несколько взрывов. Информация о последствиях на данный момент не поступала.
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