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В небе над Белгородом и районом раздались взрывы

21 сентября, 21:39
Вечером 21 сентября работала система ПВО. Белгородцы услышали больше пяти взрывов. О последствиях пока не сообщается.

Около 21:20 среды установки системы ПВО сбивали цели в небе над Белгородом и Белгородским районом.

 

  1. Жители услышали несколько взрывов. Информация о последствиях на данный момент не поступала.
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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Операция на Украине#Белгород#Белгородский район#Пво#Взрывы в небе
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