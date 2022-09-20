За отказ от военной службы в России теперь грозит до 10 лет тюрьмы

Ужесточила Госдума и наказание за дезертирство, симуляцию болезни или добровольную сдачу в плен – нарушителю придётся провести за решёткой те же 10 лет. Отдельный пункт – мародёрство. И за него предусмотрено 10 лет лишения свободы, а если мародёрство было связано с вредом для здоровья или убийством – до 15 лет тюрьмы.