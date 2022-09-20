За отказ от военной службы в России теперь грозит до 10 лет тюрьмы

Согласно принятым поправкам, теперь за отказ от военной службы в армии или неявку в военкомат по призыву в России грозит до пяти лет тюрьмы. А если отказ повлечёт за собой тяжкие последствия, то до 10 лет тюрьмы.
Такое же наказание грозит за отказ подчинённого выполнять приказ армейского начальства в период военного положения либо в военное время, а также за отказ от участия в военных или боевых действиях.
Ужесточила Госдума и наказание за дезертирство, симуляцию болезни или добровольную сдачу в плен – нарушителю придётся провести за решёткой те же 10 лет. Отдельный пункт – мародёрство. И за него предусмотрено 10 лет лишения свободы, а если мародёрство было связано с вредом для здоровья или убийством – до 15 лет тюрьмы.