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За отказ от военной службы в России теперь грозит до 10 лет тюрьмы

20 сентября 19:32
Фото: Bel.ru
20 сентября Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет поправок в Уголовный кодекс России, касающихся ужесточения наказания за преступления в период мобилизации, военного положения, а также в военное время.

Согласно принятым поправкам, теперь за отказ от военной службы в армии или неявку в военкомат по призыву в России грозит до пяти лет тюрьмы. А если отказ повлечёт за собой тяжкие последствия, то до 10 лет тюрьмы.

Такое же наказание грозит за отказ подчинённого выполнять приказ армейского начальства в период военного положения либо в военное время, а также за отказ от участия в военных или боевых действиях.

Ужесточила Госдума и наказание за дезертирство, симуляцию болезни или добровольную сдачу в плен – нарушителю придётся провести за решёткой те же 10 лет. Отдельный пункт – мародёрство. И за него предусмотрено 10 лет лишения свободы, а если мародёрство было связано с вредом для здоровья или убийством – до 15 лет тюрьмы.

#Оксана Артемова#Общество#Служба в армии#Служба в армиии#Армия#Уголовный кодекс#Госдума
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