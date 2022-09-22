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Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области

22 сентября 08:58
Глав администраций обязали оказать содействие местным военным комиссариатам.

Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области. Документ опубликовало региональное правительство.

Согласно постановлению, главы муниципальных образований должны оказать содействие местным военкомам. Областное министерство здравоохранения обязали определить порядок прохождения медосвидетельствования и диагностических исследований для призывников по месту жительства.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять сам Гладков. Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября.

 

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