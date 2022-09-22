Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области. Документ опубликовало региональное правительство.
Согласно постановлению, главы муниципальных образований должны оказать содействие местным военкомам. Областное министерство здравоохранения обязали определить порядок прохождения медосвидетельствования и диагностических исследований для призывников по месту жительства.
Контроль за исполнением постановления будет осуществлять сам Гладков. Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября.