Мобилизованные россияне получат выплаты контрактников

По словам Путина, россияне, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии, положенные контрактникам.
Указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.
На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию дополнительных производственных мощностей. Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно.
Владимир Путин
Напомним, что частичная мобилизация в России начнётся 21 сентября.