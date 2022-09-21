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Мобилизованные россияне получат выплаты контрактников

21 сентября 07:53
Фото: Bel.ru
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.

По словам Путина, россияне, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии, положенные контрактникам.

Указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.

На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию дополнительных производственных мощностей. Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно.
Владимир Путин

Напомним, что частичная мобилизация в России начнётся 21 сентября.

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