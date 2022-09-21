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Как белгородцам попасть в паркинг в случае ЧП?

21 сентября 05:21
Фото: Алина Харина / Bel.ru

Жители многоэтажек в Белгороде в случае ЧП смогут спрятаться в паркингах

Доступ на парковку будут иметь не только автовладельцы, но и остальные жители двора.

В доме на улице Попова, 37 в Белгороде подвалов нет, однако местные жители в случае ЧП смогут спрятаться в паркинге. Ключи от паркинга получили два представителя Совета дома.

Объявления, размещённые в первом и втором подъездах, содержат номер квартиры члена Совета дома, который живёт во втором подъезде. За третий и четвёртый  подъезд отвечает другой член Совета дома, у которого есть ключи. В доме можно в двух местах получить любому жителю ключи от паркинга.
Андрей Редькин, генеральный директор ООО «ЖКХ ВАШ ДОМ»

Также, по словам директора УК, жители дома проинформированы, где находится дверь в паркинг и как её открыть.

Паркинг, помимо дверей, оснащён подъёмными воротами. Когда отключается электричество, все магнитные замки разблокируются, и человек может без ключа зайти на парковку. Также имеется возможность поднять ворота в ручном режиме.
Редькин Андрей

В паркинге на Попова, 37 имеется 100 парковочных мест для машин. Поэтому, помимо двух членов Совета дома, ключи от подземной парковки есть у ста владельцев авто и членов их семей.

Фото: Алина Харина / Bel.ru

Отметим, что на паркинге также оборудовано четыре крана с холодной водой, розеточные посты и система пожаротушения. 

При минусовых температурах воздуха на улице в паркинге температура не опустится ниже нуля.

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