В доме на улице Попова, 37 в Белгороде подвалов нет, однако местные жители в случае ЧП смогут спрятаться в паркинге. Ключи от паркинга получили два представителя Совета дома.
Объявления, размещённые в первом и втором подъездах, содержат номер квартиры члена Совета дома, который живёт во втором подъезде. За третий и четвёртый подъезд отвечает другой член Совета дома, у которого есть ключи. В доме можно в двух местах получить любому жителю ключи от паркинга.
Андрей Редькин, генеральный директор ООО «ЖКХ ВАШ ДОМ»
Также, по словам директора УК, жители дома проинформированы, где находится дверь в паркинг и как её открыть.
Паркинг, помимо дверей, оснащён подъёмными воротами. Когда отключается электричество, все магнитные замки разблокируются, и человек может без ключа зайти на парковку. Также имеется возможность поднять ворота в ручном режиме.
Редькин Андрей
В паркинге на Попова, 37 имеется 100 парковочных мест для машин. Поэтому, помимо двух членов Совета дома, ключи от подземной парковки есть у ста владельцев авто и членов их семей.
Отметим, что на паркинге также оборудовано четыре крана с холодной водой, розеточные посты и система пожаротушения.
При минусовых температурах воздуха на улице в паркинге температура не опустится ниже нуля.