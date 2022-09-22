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Глава белгородского Союза журналистов отправится на СВО

22 сентября 11:36
Фото: страница Юрия Гусакова в ВК
Юрия Гусакова призвали после объявления частичной мобилизации. И. о председателя будет исполнять Светлана Губина, сообщил журналист на своей странице в соцсети.

Глава белгородского Союза журналистов Юрий Гусаков станет участником спецоперации. Его призвали 22 сентября. Исполнять обязанности председателя организации будет Светлана Губина.

Гусаков рассказал, что 23 сентября пройдёт областная журналистская конференция. На мероприятии выберут делегатов на съезд в Москве. Он состоится в конце октября.

Действующий глава организации отметил, что гордится возглавлять издание «Родина» в Ивнянском районе. По словам Гусакова, это почётное право, выпавшее на его профессиональном пути. Он также написал, что с первых дней спецоперации был готов участвовать в ней.

 

 

#Евгений Грицков#Общество#Военная мобилизация#Операция на Украине#Белгород#Юрий Гусаков#Мобилизация#Белгородское отделение союза журналистов
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