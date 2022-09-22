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В Белгородской области три села остались без газа из-за обстрелов

22 сентября 13:23
Фото: Bel.ru
Информацию озвучил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин в ходе заседания облдумы. Он рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду на приграничных территориях.

В отчёте чиновника шла речь о Белгородском, Краснояружском районах и Шебекинском горокруге. В частности, о четырёх населённых пунктах – Журавлёвка, Нехотеевка, Староселье и Середа.

В трёх из них (Журавлёвка Нехотеевка и Середа) газоснабжение ограничено из-за частых прилётов и невозможности проведения аварийно-восстановительных работ.

Аварийные бригады не могут выехать. Поэтому принято решение газоснабжение прекратить.
Антон Шопин

Напомним, белгородские приграничные сёла обстреливают практически с начала спецоперации. Последняя атака со стороны Украины была направлена на село Логачёвка Валуйского горокруга. Там загорелся частный жилой дом.

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Газ#Обстрел приграничных пунктов#Спецоперация#Газоснабжение
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