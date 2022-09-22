В Белгородской области три села остались без газа из-за обстрелов

В отчёте чиновника шла речь о Белгородском, Краснояружском районах и Шебекинском горокруге. В частности, о четырёх населённых пунктах – Журавлёвка, Нехотеевка, Староселье и Середа.
В трёх из них (Журавлёвка Нехотеевка и Середа) газоснабжение ограничено из-за частых прилётов и невозможности проведения аварийно-восстановительных работ.
Аварийные бригады не могут выехать. Поэтому принято решение газоснабжение прекратить.
Антон Шопин
Напомним, белгородские приграничные сёла обстреливают практически с начала спецоперации. Последняя атака со стороны Украины была направлена на село Логачёвка Валуйского горокруга. Там загорелся частный жилой дом.