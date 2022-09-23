Гладков рассказал о помощи белгородским семьям, в которых мужчина ушёл служить

Губернатор надеется, что предприятия в регионе сохранят зарплату мобилизованных и будут начислять её их семьям. Помимо этого, социальную поддержку окажут со стороны органов власти, сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

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