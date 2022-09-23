Гладков рассказал о помощи белгородским семьям, в которых мужчина ушёл служить

В Белгородской области разработают меры поддержки семей, в которых мужчину мобилизовали. Направления помощи сейчас разрабатывают, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Часть организаций, например, уже решили сохранить зарплату ушедших служить мужчин и начислять её семьям. «Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят её», — отметил глава региона. Социальную поддержку семьям окажут и со стороны органов государственной и муниципальной власти.
Конечно, мы будем помогать всем. Поэтому нужно просто понять, какой объём помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы. В ближайшее время эту информацию доведу до вас.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что планирует в ближайшее время навестить тех, кто уже получил повестки и находится в местах формирования. Им тоже по возможности постараются помочь, отметил губернатор.
Глава региона также напомнил, что с сегодняшнего дня могут запустить горячую линию 122. По этому номеру белгородцы смогут задать вопросы о частичной мобилизации.