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Гладков рассказал о помощи белгородским семьям, в которых мужчина ушёл служить

23 сентября 06:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Губернатор надеется, что предприятия в регионе сохранят зарплату мобилизованных и будут начислять её их семьям. Помимо этого, социальную поддержку окажут со стороны органов власти, сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

В Белгородской области разработают меры поддержки семей, в которых мужчину мобилизовали. Направления помощи сейчас разрабатывают, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Часть организаций, например, уже решили сохранить зарплату ушедших служить мужчин и начислять её семьям. «Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят её», — отметил глава региона. Социальную поддержку семьям окажут и со стороны органов государственной и муниципальной власти.

Конечно, мы будем помогать всем. Поэтому нужно просто понять, какой объём помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы. В ближайшее время эту информацию доведу до вас.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что планирует в ближайшее время навестить тех, кто уже получил повестки и находится в местах формирования. Им тоже по возможности постараются помочь, отметил губернатор.

Глава региона также напомнил, что с сегодняшнего дня могут запустить горячую линию 122. По этому номеру белгородцы смогут задать вопросы о частичной мобилизации.

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