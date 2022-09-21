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Не только студенты и депутаты: кого не должны призвать в рамках частичной мобилизации

21 сентября, 14:09
21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Кого не могут призвать в ряды Вооружённых сил РФ, разбирались «Новые известия».

Среди тех, кто не подлежит призыву в текущей ситуации, — студенты. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отправлению на спецоперацию также не подлежат срочники.

Призыву не подлежат многодетные родители, у которых четверо и более детей. Также мобилизовать не должны тех, у кого трое детей и беременная жена на сроке не менее 22 недель. Останутся люди, ухаживающие за родными и близкими с инвалидностью I группы, а также опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр.

Отсрочку получили работники оборонно-промышленного комплекса и военнообязанные в случае брони под гражданские нужды.

Призыву также не подлежат:

  • не служившие в рядах Вооружённых сил РФ, не имеющие военно-учётной специальности и боевого опыта,
  • ограниченно годные к военной службе,
  • люди с категорией «Г», которых считают временно негодными,
  • осуждённые за тяжкие преступления (убийства и др.).

В список тех, на кого частичная мобилизация не распространяется, включили сенаторов и депутатов Госдумы.

О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин.

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#Общество#Военная мобилизация#Инна Рогова
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