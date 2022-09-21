Не только студенты и депутаты: кого не должны призвать в рамках частичной мобилизации

Среди тех, кто не подлежит призыву в текущей ситуации, — студенты. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отправлению на спецоперацию также не подлежат срочники.
Призыву не подлежат многодетные родители, у которых четверо и более детей. Также мобилизовать не должны тех, у кого трое детей и беременная жена на сроке не менее 22 недель. Останутся люди, ухаживающие за родными и близкими с инвалидностью I группы, а также опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр.
Отсрочку получили работники оборонно-промышленного комплекса и военнообязанные в случае брони под гражданские нужды.
Призыву также не подлежат:
В список тех, на кого частичная мобилизация не распространяется, включили сенаторов и депутатов Госдумы.
О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин.