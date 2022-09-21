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В Журавлёвке не могут восстановить электроснабжение из-за постоянных обстрелов

21 сентября 17:43
Фото: правительство Белгородской области
21 сентября губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову пожаловались на то, что в селе Журавлёвка, которое находится на границе с Украиной, две улицы обесточены. Местный житель поинтересовался, когда дадут свет, так как «три морозилки мяса на последнем вздохе».
Когда в Журавлёвке сделают свет на двух улицах? Три морозилки мяса на последнем вздохе. Генератор спасает, но и тот скоро перестанет работать. И так у многих людей. Что нам делать, куда ещё звонить? Или вы всех электриков в Донецк отправили?
Михаил, житель Журавлёвки

Вячеслав Гладков выразил недоумение насчёт фразы о Донецке: «Если честно, я не очень понимаю, каких мы электриков в Донецк отправили. Наверное, Вы меня с кем-то путаете».

Что касается ситуации в Журавлёвке, глава региона сообщил, что с электроснабжением в селе всё в порядке — электроэнергией обеспечено 90% жилого фонда. Но есть проблемы с одним ответвлением. Восстановить электроснабжение на указанных двух улицах в данный момент невозможно из-за постоянных обстрелов села со стороны Украины.

Постоянные, ежедневные обстрелы. Бригады не могут выехать, потому что есть угроза жизни. По той же причине, по какой Вы не находитесь у себя дома, уважаемый Михаил. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся обеспечить выполнение всех необходимых ремонтных работ и восстановить электроэнергию на этих двух улицах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, жители села Журавлёвка Белгородского района отселены несколько месяцев назад из-за постоянных обстрелов ВСУ. Многие дома в селе повреждены, но восстановить их не могут из-за угрозы жизни строителей. В начале сентября Вячеслав Гладков в очередной раз посетил Журавлёвку и призвал эвакуироваться оставшихся местных жителей.

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