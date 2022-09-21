В Журавлёвке не могут восстановить электроснабжение из-за постоянных обстрелов

Что касается ситуации в Журавлёвке, глава региона сообщил, что с электроснабжением в селе всё в порядке — электроэнергией обеспечено 90% жилого фонда. Но есть проблемы с одним ответвлением. Восстановить электроснабжение на указанных двух улицах в данный момент невозможно из-за постоянных обстрелов села со стороны Украины.