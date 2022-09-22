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За отопление домов в приграничных сёлах Белгородской области заплатят власти

22 сентября 13:29
Фото: Bel.ru
Речь идёт о конвекторах, которые установят в домах приграничных территорий. Ранее о закупке конвекторов сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин, на сегодняшний день через внебюджетный областной фонд власти закупают конвекторы. Чиновник отметил, что уже подписаны договоры с заводом-изготовителем, который находится в Ижевске.

Более 3000 конвекторов закупается для поддержания температурного режима в домовладениях собственников, которые на сегодняшней день отселены в места безопасного проживания.  
Антон Шопин

Чиновник добавил, что 23 сентября состоится совещание с министерством финансов, сбытовой компанией и МРСК Центра по выработке механизма оплаты за потреблённую энергию.

Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что затраты, понесённые на оплату электроэнергии при работе электрических конвекторов, правительство области возьмёт на себя.
Антон Шопин

Напомним, конвекторы необходимы для консервации 500 домов на границе. Работы по подключению к отоплению планируют завершить до 20 октября. Перед консервацией зданий жителям разрешат в них зайти, чтобы забрать зимние вещи.

На закупку оборудования потратили 6,7 млн рублей.

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#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Конвектор#Консервация#Граница#Кристина Семенчук
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