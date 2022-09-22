За отопление домов в приграничных сёлах Белгородской области заплатят власти

Как рассказал заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин, на сегодняшний день через внебюджетный областной фонд власти закупают конвекторы. Чиновник отметил, что уже подписаны договоры с заводом-изготовителем, который находится в Ижевске.