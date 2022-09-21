ВСУ обстреляли белгородское село Логачёвка. Горит жилой дом

21 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ в селе Логачёвка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом.
Все оперативные службы выехали на место. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вячеслав Гладков
Более подробную информацию о происшествии губернатор сообщит позднее.
Отметим, это уже не первый обстрел Логачёвки. Ранее ВСУ атаковали село 12 сентября. Тогда жертвой стала 80-летняя гражданка Украины, которая пересекала границу с Россией.