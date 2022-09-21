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ВСУ обстреляли белгородское село Логачёвка. Горит жилой дом

21 сентября 09:47
Фото: Bel.ru
После обстрела со стороны Украины в населённом пункте загорелся дом. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслава Гладков в телеграм-канале.

21 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ в селе Логачёвка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом.

Все оперативные службы выехали на место. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вячеслав Гладков

Более подробную информацию о происшествии губернатор сообщит позднее.

Отметим, это уже не первый обстрел Логачёвки. Ранее ВСУ атаковали село 12 сентября. Тогда жертвой стала 80-летняя гражданка Украины, которая пересекала границу с Россией.

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#Происшествия#Губернатор#Обстрел#Белгородская область#Валуйки#Обстрел Валуек#Анастасия Федосеенко
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