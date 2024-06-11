Месяц назад началась «харьковская операция»: как она изменила СВО и жизнь Белгорода?

Что будет дальше? Можно только гадать. Ходят слухи о том, что в скором времени откроется ещё один фронт — в направлении Сум. Так, буквально на днях Рамзан Кадыров заявил о взятии российскими силами под контроль села Рыжевка — как раз на границе с Курской областью. Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся «пропагандистской операцией», не было Рыжевки и в сводках Минобороны.