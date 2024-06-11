Месяц назад началась «харьковская операция»: как она изменила СВО и жизнь Белгорода?

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Утром 10 мая начали поступать сообщения о том, что Вооружённые Силы России пошли в наступление на Харьковскую область. В тот же день в Белгороде прозвучало несколько сирен ракетной опасности: часть из них была связана с применением ВСУ авиабомб.
Ранее украинские формирования наносили по Белгородской области удары с помощью РСЗО и «Точек-У». До 10 мая и до наступления ВС РФ в Харьковской области в сводках Минобороны информация об авиабомбах в небе над регионом не фигурировала.
15 мая стало известно, какие именно бомбы используют украинские военнослужащие при обстрелах области: ими оказались французские HAMMER.
В это же время на харьковском направлении шли активные бои. Только за сутки российские войска заняли до 11 населённых пунктов и до 50 квадратных километров площади за границей Белгородской области. Официальной информации от Министерства обороны в первые часы ещё не поступало, так что ориентироваться приходилось на сводки от военкоров и очевидцев.
Только к середине 11 мая военное ведомство сообщило подробности о продвижении ВС РФ на харьковском направлении: было заявлено о взятии под контроль Борисовки, Огурцово, Плетенёвки, Пыльной и Стрелечьей в Харьковской области. Если судить по оперативным данным, доходящим с линии боевого соприкосновения, российская армия пытается закрепиться в населённых пунктах Волчанск и Липцы. Именно отуда ВСУ били по территории Белгородской области из РСЗО, убивая мирных и взрывая жилые дома.
Сразу после начала «харьковской операции» ВСУ кратно участили обстрелы Белгорода и региона. Ночью 11 мая украинские военные трижды атаковали областной центр: были ранены восемь человек. Обстрелы продолжились днём и вечером: после одного из них погибла женщина, 29 человек получили ранения. Для атак ВСУ использовали печально известные РСЗО «Вампир».
Главная трагедия случилась на третий день после начала наступления ВС РФ. 12 мая обрушилась часть многоэтажки на улице Щорса в Белгороде: по данным Минобороны, в здание попал осколок «Точки-У».
Из-за взрыва и обрушения целого подъезда погибли 17 человек. Это одна из самых массовых трагедий в Белгороде с начала СВО.
Одной из озвученных задач наступления в Харьковской области стала задача по созданию так называемой «санитарной зоны», призванной защитить Белгород и регион от обстрелов ВСУ. Об этом говорил и президент Владимир Путин.
«Всё, что сейчас идёт вокруг событий на подступах к Харькову, — так это же они спровоцировали эти события на этом направлении», — отметил глава государства.
Действительно, число обстрелов Белгорода из РСЗО «Вампир» уменьшилось. Раньше Харгору регулярно сотрясало от разрывов выпущенных со стороны Волчанска и Липцев снарядов, гибли люди, разрушались дома. На момент публикации ситуация в этом районе города улучшилась.
Но, судя по всему, активные действия ВС РФ вызвали реакцию со стороны руководства стран Запада. В скором времени Франция, США и ряд других условно «недружественных» государств разрешили ВСУ наносить удары западным оружием по «старой» территории РФ. В частности, речь шла о системах HIMARS и ракетах ATACMS.
Что касается последних, то о сбитии снарядов такого типа в небе над Белгородской областью не сообщалось. Чего не скажешь о «Хаймарсах»: первыми «тревогу» забили военкоры, в частности — Евгений Поддубный. Он и опубликовал фото обломков, с его слов, запущенных именно этой системой снарядов. Похожие детали ракет стали находить у себя в огородах и простые белгородцы.
Официально ситуацию прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова: дипломат заявила, что ВСУ атаковали Белгород из РСЗО HIMARS «сразу после разрешения США».
Отметим, что ранее в небе над регионом уже сбивали «Хаймарсы» — об этом 21 февраля 2023 года отчитывались в Минобороны. Что касается остального западного вооружения, то французские авиабомбы и американские противорадиолокационные ракеты HARM по области запускали спокойно и без разрешения Макрона и Байдена.
Харьковский фронт остаётся сегодня одним из горячих направлений, бои идут на севере и востоке, сообщил 11 июня РИА «Новости» глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Судя по всему, ВС РФ, закрепившиеся в северной части Волчанска, пытаются удержать позиции под атаками вновь прибывающих сил ВСУ. Идут бои и в районе Липцев: ситуацию в целом ряд военблогеров охарактеризовал как «волчанская мясорубка».
Ежедневно Telegram-каналы, специализирующиеся на теме СВО, публикуют данные от своих источников о якобы стягивании всё большего числа резервов ВСУ направлении к Волчанску и Липцам. Со стороны ВС РФ точно известно, что в регионе находится спецназ «Ахмат», о чём лично сообщал его командир Апти Алаудинов.
«Большей частью переброшены сюда. Батальоны, полки, все как раз переброшены для выполнения задач. <…> Я считаю, что мы как раз подходим к тому моменту, когда будут решающие сражения. Не только для России, но и для всего Запада», — рассказал журналистам Алаудинов.
Что будет дальше? Можно только гадать. Ходят слухи о том, что в скором времени откроется ещё один фронт — в направлении Сум. Так, буквально на днях Рамзан Кадыров заявил о взятии российскими силами под контроль села Рыжевка — как раз на границе с Курской областью. Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся «пропагандистской операцией», не было Рыжевки и в сводках Минобороны.
Но как убедились за эти два с половиной года белгородцы, измениться ситуация может в любую минуту.