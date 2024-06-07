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Updated Сегодня, 12:18

В Белгородскую область из Харьковской эвакуировали 183 мирных жителя

В Белгородскую область из Харьковской эвакуировали 183 мирных жителя

7 июня 2024, 12:16
Фото: 1MI
Мирных жителей вывезли с территории, в которой создаётся санитарная зона. При этом о принудительной эвакуации речи не идёт, заверил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

В Россию с территории Харьковской области эвакуировали 183 мирных жителя. По словам Виталия Ганчева, людей сначала размещают в пунктах временного размещения в Белгородской области, дальше им помогают размещаться на территории других субъектов РФ.

Также Ганчев отметил, что принудительной эвакуации нет.

Люди обращаются к военным непосредственно в тех посёлках, куда заходят наши солдаты, никого насильно оттуда не вывозят.
Виталий Ганчев
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Эвакуация людей#Харьковская область#Санитарная зона#СВО#Пункты ПВР#Виталий Ганчев
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