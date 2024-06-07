В Белгородскую область из Харьковской эвакуировали 183 мирных жителя

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Россию с территории Харьковской области эвакуировали 183 мирных жителя. По словам Виталия Ганчева, людей сначала размещают в пунктах временного размещения в Белгородской области, дальше им помогают размещаться на территории других субъектов РФ.
Также Ганчев отметил, что принудительной эвакуации нет.
Люди обращаются к военным непосредственно в тех посёлках, куда заходят наши солдаты, никого насильно оттуда не вывозят.
Виталий Ганчев