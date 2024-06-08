В Старом Осколе совершено покушение на экс-мэра Купянска Харьковской области Мацегору

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Вчера на территории Старого Оскола совершили покушение на Геннадия Мацегору, экс-мэра Купянска Харьковской области. Как сообщает Mash, инцидент произошёл у дома Мацегоры. Свои обязанности мэра он сложил в апреле 2022 года. Позже стал руководителем ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе.
На данный момент мужчина жив, но находится в тяжёлом состоянии. Его срочно доставили в московскую клинику, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Более подробная информация о произошедшем неизвестна.
Однако, как пишет «Страна.ua», главное управление разведки Минобороны Украины заявило о причастности к покушению на бывшего мэра Купянска. Вероятно, это может быть связано и с фактом того, что в 2022 году мужчину власти Киева обвинили в сотрудничестве с РФ после начала СВО. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.