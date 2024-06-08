В Старом Осколе совершено покушение на экс-мэра Купянска Харьковской области Мацегору

Однако, как пишет «Страна.ua», главное управление разведки Минобороны Украины заявило о причастности к покушению на бывшего мэра Купянска. Вероятно, это может быть связано и с фактом того, что в 2022 году мужчину власти Киева обвинили в сотрудничестве с РФ после начала СВО. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.