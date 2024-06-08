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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Покушение на Геннадия Мацегору

В Старом Осколе совершено покушение на экс-мэра Купянска Харьковской области Мацегору

8 июня 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
Покушение на Геннадия Мацегору
Вчера в Старом Осколе Геннадия Мвцегору расстреляли у его же дома. Экс-мэр Купянска ранее обвинён властями Украины в сотрудничестве с РФ после начала СВО. Однако мужчина жив, он находится в ятж1лом состоянии в больнице в Москве.

Вчера на территории Старого Оскола совершили покушение на Геннадия Мацегору, экс-мэра Купянска Харьковской области. Как сообщает Mash, инцидент произошёл у дома Мацегоры. Свои обязанности мэра он сложил в апреле 2022 года. Позже стал руководителем ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе.

На данный момент мужчина жив, но находится в тяжёлом состоянии. Его срочно доставили в московскую клинику, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Более подробная информация о произошедшем неизвестна.

Однако, как пишет «Страна.ua», главное управление разведки Минобороны Украины заявило о причастности к покушению на бывшего мэра Купянска. Вероятно, это может быть связано и с фактом того, что в 2022 году мужчину власти Киева обвинили в сотрудничестве с РФ после начала СВО. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Покушение на Геннадия МацегоруПокушение на Геннадия Мацегору
Покушение на Геннадия МацегоруПокушение на Геннадия Мацегору
Покушение на Геннадия МацегоруПокушение на Геннадия Мацегору
Покушение на Геннадия МацегоруПокушение на Геннадия Мацегору
Покушение на Геннадия МацегоруПокушение на Геннадия Мацегору
Покушение на Геннадия МацегоруПокушение на Геннадия Мацегору
Покушение на Геннадия МацегоруПокушение на Геннадия Мацегору
Покушение на Геннадия Мацегору
Фото: Белгородские Telegram-каналы
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