В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:39
В Белгородской области сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У». Произошло это в районах сёл Большетроицкое и Караичное.
Сообщили об этом в пресс-службе Минобороны РФ 21 февраля.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области. Кроме того, сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области.
из сообщения пресс-службы Минобороны РФ
Напомним, что за минувшие сутки жителям Белгородской области как минимум шесть раз приходили СМС-сообщения об обстрелах. По два раза обстреляли Новую Таволжанку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге, по одному — хутор Панков, а также Прилесье в Краснояружском районе. Погибла женщина, ранен мужчина. Сотрудников предприятий, по которым был прилёт, пришлось эвакуировать.