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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области

21 февраля 2023, 10:21
Фото: "Радар Белгород"

Снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У» сбили под Белгородом

Всё это сбили в Шебекинском горокруге. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

В Белгородской области сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У». Произошло это в районах сёл Большетроицкое и Караичное.

Сообщили об этом в пресс-службе Минобороны РФ 21 февраля.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области. Кроме того, сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области.
из сообщения пресс-службы Минобороны РФ

Напомним, что за минувшие сутки жителям Белгородской области как минимум шесть раз приходили СМС-сообщения об обстрелах. По два раза обстреляли Новую Таволжанку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге, по одному — хутор Панков, а также Прилесье в Краснояружском районе. Погибла женщина, ранен мужчина. Сотрудников предприятий, по которым был прилёт, пришлось эвакуировать.

ПВО сбила ракету над Белгородской областью
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#Инна Рогова#Ураган#HIMARS#Точка-у#Минобороны рф#Громкие звуки#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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