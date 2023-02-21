В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области

Напомним, что за минувшие сутки жителям Белгородской области как минимум шесть раз приходили СМС-сообщения об обстрелах. По два раза обстреляли Новую Таволжанку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге, по одному — хутор Панков, а также Прилесье в Краснояружском районе. Погибла женщина, ранен мужчина. Сотрудников предприятий, по которым был прилёт, пришлось эвакуировать.