Из огорода белгородца вывезли разгонный блок. Он похож на часть ракеты для HIMARS

На комментарий ответили официальный аккаунт оперштаба Белгородской области и глава Белгородского района Анна Куташова. По их данным, обращение жителя посёлка Майский повторно передали в службу ЕДДС. Сам белгородец при этом посетовал на то, что в первый раз ему рекомендовали «ждать в укрытии, ведь взорваться не должно».