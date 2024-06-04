Из огорода белгородца вывезли разгонный блок. Он похож на часть ракеты для HIMARS

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Белгородец с похожего на фейковый профиля в ВК написал в комментариях под постом губернатора Вячеслава Гладкова жалобу на неубранный с огорода фрагмент ракеты. Приводим текст целиком:
«Стесняюсь спросить, присутствуют ли ответственные по упавшим с неба предметам? Дело в том, что уже полдня в огороде лежит железяка, никому не нужная. Сообщали в разные инстанции, но интереса никто не проявил. Если такое безразличие к предмету, то, может быть, цыганам можно продать? На металлолом. Компенсировать хоть моральный ущерб. Можно? Полдня ответственные лица играют в молчанку!»
На комментарий ответили официальный аккаунт оперштаба Белгородской области и глава Белгородского района Анна Куташова. По их данным, обращение жителя посёлка Майский повторно передали в службу ЕДДС. Сам белгородец при этом посетовал на то, что в первый раз ему рекомендовали «ждать в укрытии, ведь взорваться не должно».
Позже специалисты упавший с неба фрагмент снаряда вывезли, что подтвердил сам обратившийся за помощью белгородец.
При этом в комментариях предположили, что часть ракеты — «импортный» разгонный блок от GMLRS. Последние запускают при помощи систем HIMARS. Слухи об использовании последних при обстрелах Белгородской области всё чаще распространяются в Сети.
На фото — запуск ракет GMLRS системой HIMARS. Можно заметить сходство стабилизаторов у задней части снаряда: у упавшего в Майском, предположительно, разгонного блока они такие же закрученные, как у ракеты на изображении ниже. Кроме того, аналогичен и жёлтый цвет.
Telegram-канал «Записки Ветерана» утверждает, что упавший в Майском осколок — именно разгонный блок от РСЗО HIMARS.
«За минувшие сутки нашей ПВО сбито около десятка данных боеприпасов американского производства», — пишет военный блогер.
Канал также выложил фото части ракеты с другого ракурса.
Ранее о применении HIMARS на белгородском направлении писал военкор Евгений Поддубный. В Минобороны отчитываются об уничтожении соответствующих снарядов в ходе СВО, но где конкретно происходят сбития, в ведомстве не уточняют.