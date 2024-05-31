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ВС РФ продвигаются дальше в Харьковскую область, но Белгород продолжают атаковать

ВС РФ продвигаются дальше в Харьковскую область, но Белгород продолжают атаковать

31 мая 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 31 мая, жители обсуждали новые атаки на Белгородскую область, распространившийся по интернету фейк, а также успешное продвижение российских военнослужащих дальше в Харьковскую область, что помогло отодвинуть ВСУ от важных участков. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Новые атаки

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. На этот раз один из украинских беспилотников врезался в многоквартирный дом по улице Губкина. В результате происшествия пострадали пять квартир: в них выбиты окна, сильно повреждён один балкон. Из мирных жителей никто не пострадал.

Также оказался повреждён летний павильон на территории детского сада: посекло кровлю и стены.

В Белгороде продолжается подомовой обход. Рабочие уже приступили к закрытию теплового контура, сообщает мэр Валентин Демидов.

Ещё один беспилотник упал и сдетонировал во дворе частного дома в посёлке Дубовое Белгородского района. Осколками посекло забор и тротуар.

В Минобороны РФ позже сообщили об уничтожении шести беспилотников: система ПВО сбила их около 16:00.

Гладков сообщил подробности об ударе беспилотника по многоэтажке в Белгороде
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В Белгороде не осталось мирных жителей?

В Госдепе США считают, что в Белгороде уже не осталось мирных жителей, заявил представитель Мэтью Миллер — такая фейковая информация распространяется по всему интернету. Верить в эту информацию хочется из-за видеозаписи, на которой об этом говорит Миллер, однако та оказалась подделана нейросетью.

На оригинальном видео речь шла о ситуации с Израилем. Искусственный интеллект же подделал голос и мимику участников видеозаписи. В подтверждении того, что информация ложная, можно привести и тот факт, что ни одно западное издание не процитировало слова якобы представителя Госдепа США.

В то же время популярное западное издание озвучило слова президента США Джо Байдена, который разрешил Украине бить по территориям РФ в качестве «акта самообороны».

Госдеп США считает, что в Белгороде не осталось мирных жителей?
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Какие успехи делает Россия в создании санитарной зоны?

Как рассказал новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, группировки ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с занимаемых ими позиций. Так, противник уже отступил на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области, что позволило российским военнослужащим продвинуться дальше.

Всего за май месяц ВС РФ освободили от ВСУ 28 населённых пунктов, а с начала года под их контролем находится порядка 880 квадратных километров территории. Также в этом месяце ВСУ потеряли порядка 35 тысяч военных, 11 самолётов, четыре вертолёта и около 2700 единиц вооружения, среди которых были танки Abrams и Leopard

ВС РФ отодвинули ВСУ на 9 километров на важных участках в Харьковской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Итоги#Белгород#Вячеслав Гладков#Итоги дня
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