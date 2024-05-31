ВС РФ продвигаются дальше в Харьковскую область, но Белгород продолжают атаковать

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ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. На этот раз один из украинских беспилотников врезался в многоквартирный дом по улице Губкина. В результате происшествия пострадали пять квартир: в них выбиты окна, сильно повреждён один балкон. Из мирных жителей никто не пострадал.
Также оказался повреждён летний павильон на территории детского сада: посекло кровлю и стены.
В Белгороде продолжается подомовой обход. Рабочие уже приступили к закрытию теплового контура, сообщает мэр Валентин Демидов.
Ещё один беспилотник упал и сдетонировал во дворе частного дома в посёлке Дубовое Белгородского района. Осколками посекло забор и тротуар.
В Минобороны РФ позже сообщили об уничтожении шести беспилотников: система ПВО сбила их около 16:00.
В Госдепе США считают, что в Белгороде уже не осталось мирных жителей, заявил представитель Мэтью Миллер — такая фейковая информация распространяется по всему интернету. Верить в эту информацию хочется из-за видеозаписи, на которой об этом говорит Миллер, однако та оказалась подделана нейросетью.
На оригинальном видео речь шла о ситуации с Израилем. Искусственный интеллект же подделал голос и мимику участников видеозаписи. В подтверждении того, что информация ложная, можно привести и тот факт, что ни одно западное издание не процитировало слова якобы представителя Госдепа США.
В то же время популярное западное издание озвучило слова президента США Джо Байдена, который разрешил Украине бить по территориям РФ в качестве «акта самообороны».
Как рассказал новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, группировки ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ с занимаемых ими позиций. Так, противник уже отступил на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области, что позволило российским военнослужащим продвинуться дальше.
Всего за май месяц ВС РФ освободили от ВСУ 28 населённых пунктов, а с начала года под их контролем находится порядка 880 квадратных километров территории. Также в этом месяце ВСУ потеряли порядка 35 тысяч военных, 11 самолётов, четыре вертолёта и около 2700 единиц вооружения, среди которых были танки Abrams и Leopard