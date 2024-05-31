ВС РФ продвигаются дальше в Харьковскую область, но Белгород продолжают атаковать

Всего за май месяц ВС РФ освободили от ВСУ 28 населённых пунктов, а с начала года под их контролем находится порядка 880 квадратных километров территории. Также в этом месяце ВСУ потеряли порядка 35 тысяч военных, 11 самолётов, четыре вертолёта и около 2700 единиц вооружения, среди которых были танки Abrams и Leopard