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Updated Сегодня, 09:17

Погибшие

Мальчик, жители дома, сотрудники «Агро-Белогорья»: погибшие в мае от обстрелов ВСУ

4 июня 2024, 09:07
Фото: 1MI
Погибшие

За май в Белгородской области погибло 47 мирных жителей после атак ВСУ

За май в Белгородской области от обстрелов ВСУ погибло более 40 мирных жителей, включая студентов и детей. Некоторые из них скончались уже в больницах, а в обрушившемся доме на Щорса — и под завалами. В общей сложности, весной число погибших по Белгородской области составило 84 человека.

За май от обстрелов ВСУ в Белгородской области погибло 47 мирных жителей. Напомним, что в марте число погибших составило 28 человек, в апреле — 4.

Убийство сотрудников «Агро-Белогорья»

2 мая погиб житель села Вторая Наумовка Белгородского района, пытавшийся разобрать противопехотную мину ВСУ, найденную им. Напомним, что на территории Второй Наумовки введён режим ЧС.

Утром 6 мая беспилотник ВСУ атаковал два грузовых автомобиля и один легковой автомобиль. Под удар попали автобусы, которые перевозили сотрудников компании «Агро-Белогорье». При взрыве погибли семеро сотрудников фирмы в возрасте от 31 года до 65 лет. Среди погибших — четверо женщин и трое мужчин.

Позже, также 6 мая, в Никольском Белгородского района в ходе прямого попадания снаряда и последующей его детонации погиб мужчина. В момент прилёта он находился на летней кухне своего частного дома.

Через два дня, согласно утреннему обращению Вячеслава Гладкова, число погибших в ходе атаки ВСУ 6 мая увеличилось до девяти человек. Мужчина был доставлен в больницу, а 8 мая стало известно, что спасти его не удалось. Он получил тяжёлые ранения, пытаясь помочь сотрудникам «Агро-Белогорья», среди которых находилась его родственница.

9 мая во время обстрела Новой Таволжанки погибла мирная жительница из-за упавшего снаряда на принадлежащий ей земельный участок — осколком её ранило прямо в голову. 60-летняя женщина скончалась на месте.

11 мая утром погиб мужчина в селе Новостроевка-Первая В Грайворонском округе. При атаке БПЛА ВСУ пришлось на грузовой автомобиль, который стоял на обочине, где и находился мирный житель. На транспортное средство сбросили сразу два взрывных устройства.

Уже вечером того же дня ВСУ обстреляли «Вампирами» Белгородский район. Белгородка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи из-за полученных ранений. Также ри прилёте снаряда пострадали 29 человек. 13 мая стало известно, что ещё одна мирная жительница, пострадавшая 11 мая, скончалась в больнице.

Трагедия в доме на Щорса

12 мая при атаке ВСУ и обрушении двух подъездов многоквартирного дома на Щорса в Белгороде погибли 17 человек. Среди них 17-летняя студентка медколледжа «БелГУ», 12-летний юноша, маленькая девочка 8 лет по имени Аврора. Вместе с ней погибли её мать, бабушка и дедушка. Среди последних трёх обнаруженных погибших белгородцев была ещё одна студентка, девушка 19 лет.

Также 12 мая похоронили белгородку, которую ранило ещё в марте, 14-го числа. Женщина всё это время находилась в коме. Как сообщал Вячеслав Гладков, при взрыве в Сосновке ей повредило глаза — выпали глазные яблоки. На данный момент в коме остаётся её муж.

15 мая погиб при исполнении служебного долга начальник поисково-спасательной службы главного управления МЧС по Белгородской области Валерий Тесленко. Точные детали смерти мужчины всё ещё неизвестны. По предварительной информации, он погиб во время разминирования неразорвавшегося снаряда.

Гибель 4-летнего мальчика

17 мая в Октябрьском погибли женщина и её 4-летний сын. Они вместе с мужем возвращались домой на такси, когда автомобиль оказался под атакой дрона-камикадзе ВСУ. Удар пришёлся на заднюю часть машины, где сидели мать и её ребёнок. Муж белгородки находился на переднем сиденье рядом с водителем, поэтому он получил только осколочные ранения и остался жив. Женщина погибла на месте от полученных травм. Мужчины пытались помочь мальчику и доставили его в больницу. Медики не смогли спасти ребёнка.

В тот же день при атаке ещё одного дрона-камикадзе в Новой Наумовке, где введён режим ЧС, погиб мужчина. Он и ещё один белгородец приехали копать огород.

20 мая 2024 года. В больнице скончался мужчина, который получил ранения при атаке автобуса «Агро-Белогорье» 6 мая. Врачи не смогли его спасти.

21 мая автомобиль с четырьмя людьми был атакован дроном ВСУ недалеко от Октябрьского в Белгородском районе. При взрыве на месте из-за полученных травм скончалась женщина 42 лет.

22 мая из-за осколочных ранений погиб мужчина в Борисовском районе при атаке села Беленькое.

23 мая в хуторе Красный Восток из-за взорвавшегося беспилотника ВСУ в одном из жилых частных домов обрушился второй этаж. Позже под обломками спасатели обнаружили тело местной жительницы.

25 мая при обстреле ВСУ Октябрьского погибли мужчина и женщина. Они умерли на месте из-за множественных осколочных ранений. Однако позже, как сообщили, один из раненых тогда белгородцев скончался в больнице.

Вечером того же дня один из снарядов упал во двор ИЖС в Дубовом Белгородского района. И-за полученных ранений на месте скончалась женщина. Как сообщил Вячеслав Гладков, вероятно, один из осколков попал ей в голову.

Новая атака на транспорт «Агро-Белогорья»

30 мая из-за полученных ранений умер мужчина. Дрон-камикадзе атаковал ГАЗель, водитель которой остановил машину у укрытия, чтобы пассажиры переждали там. Это произошло в Борисовском районе в селе Зозули.

По официальным данным, в апреле в результате обстрела Новой Таволжанки погибло трое жителей Белгорода и один неродившийся ребёнок. Его мать и младенец скончались в больнице 20 апреля, куда были доставлены в экстренном порядке.

В течение марта в Белгородской области обстрелы и атаки со стороны ВСУ привели к гибели 28 мирных жителей. Информация о первых погибших стала известна 8 числа марта.

Взрослые и неродившийся ребёнок: в ходе атак ВСУ в апреле погибло четверо белгородцев
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