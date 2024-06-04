Мальчик, жители дома, сотрудники «Агро-Белогорья»: погибшие в мае от обстрелов ВСУ

17 мая в Октябрьском погибли женщина и её 4-летний сын. Они вместе с мужем возвращались домой на такси, когда автомобиль оказался под атакой дрона-камикадзе ВСУ. Удар пришёлся на заднюю часть машины, где сидели мать и её ребёнок. Муж белгородки находился на переднем сиденье рядом с водителем, поэтому он получил только осколочные ранения и остался жив. Женщина погибла на месте от полученных травм. Мужчины пытались помочь мальчику и доставили его в больницу. Медики не смогли спасти ребёнка.