Ожесточённые бои у Волчанска и работа «Ахмата»: что происходит на харьковском фронте?

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По данным следящего за продвижением войск на том направлении Telegram-канала, подразделения «Бесстрашных» в последние дни штурмуют территорию Агрегатного завода и район многоэтажек. Зафиксировано продвижение армии на востоке города в частном секторе: утверждается, что общее продвижение ВС РФ на Волчанском направлении составило до 350 метров.
На липцевском направлении штурмовики «Северян» значительно продвинулись в лесополосе юго-восточнее посёлка Глубокое. Сообщают, что юго-восточнее посёлка в результате тяжёлых боёв удалось прорвать хорошо укрепленную линию обороны 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это позволило занять половину лесополосы, открывающей контроль над трассой на Липцы.
В то же время ВСУ пытались контратаковать со стороны лесного массива на излучине реки Волчья. Потери противника составили до 280 человек. Что касается техники, ВС РФ уничтожили:
Попытки противника вернуть утраченные позиции при этом «успеха не имели».
Также было замечено резкое сокращение работы артиллерии ВСУ. Вероятное, это связано с большими потерями в технике. Как предполагает Telegram-канал, данную брешь ВСУ намерены закрыть массовым использованием FPV-дронов. Для этого в Харьковскую область командование украинских войск перебросило элитное подразделение БпЛА «Птахи Мадяра» — 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты.
Известно, что видео под дорожным знаком с надписью «Липцы» записывал ранее лично Мадяр, командир отдельной тактической группы аэроразведки. Ранее его батальон принимал участие в боях за Бахмут.
Также ситуацию на харьковском фронте комментировал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заявил, что его подразделение находится сейчас на этом стратегически важном направлении.
«Большей частью переброшены сюда. Батальоны, полки, все как раз переброшены для выполнения задач, которые перед нами ставит руководство и Министерство обороны Российской федерации», — сообщил Алаудинов.
Как добавил командир, задачи спецназа «Ахмат», по сути, и не менялись. Напомним, что впервые последний приехал в Белгородскую область в июне 2023 года. Чеченские подразделения должны был защищать регион от нападок диверсантов, участившихся летом прошлого года. Теперь же, со слов командира, на данном участке фронта назревает решающая битва.
«Я так думаю, что и враг, и мы, готовимся к решающему бою. Будем делать всё, чтобы СВО завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится».
Рассказал Алаудинов и об оперативной обстановке.
«Оперативная обстановка — абсолютно подконтрольная. Я считаю, что мы сконцентрировали сюда все ресурсы, которые должны были отработать те силы и подразделения, которые сюда будут концентрировать наши враги. А так сегодня на данное направление перебрасывают достаточно серьёзные ресурсы и силы. У врага очень тяжёлая ситуация, и мы это фиксируем. Какое бы ему ни передавали оснащение-вооружение, человеческого ресурса, который можно противопоставить нам и нанести сокрушительный удар, у противника нет».
Таким образом, уверен Алаудинов, ВС РФ контролирует всю ситуацию на данном направлении.
Я считаю, что Министерство обороны Российской федерации, и в первую очередь — Генеральный штаб, просчитывает все позиции противника, наши ресурсы. И делаёт всё, чтобы завершить СВО именно на данном направлении. Я так думаю, что мы доведём всё до логического конца. Я считаю, что мы как раз подходим к тому моменту, когда будут решающие сражения. Не только для России, но и для всего Запада».
Отметим, что ситуация на харьковском фронте в последние дни только накаляется. Военкоры утверждают, что ВСУ стали наносить удары по Белгородской области с помощью американских РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны ситуацию официально не комментировали. Зато комментировал Forbes.