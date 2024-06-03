Ожесточённые бои у Волчанска и работа «Ахмата»: что происходит на харьковском фронте?

Как добавил командир, задачи спецназа «Ахмат», по сути, и не менялись. Напомним, что впервые последний приехал в Белгородскую область в июне 2023 года. Чеченские подразделения должны был защищать регион от нападок диверсантов, участившихся летом прошлого года. Теперь же, со слов командира, на данном участке фронта назревает решающая битва.