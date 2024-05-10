Белгородцы переживают очередной громкий день и мечтают о поездке к морю

В Белгороде пять раз объявляли ракетную опасность, дважды прозвучали взрывы. Громко было и в приграничье, причём всё это — на фоне сообщений об активизации ВС РФ на Харьковском направлении. Кроме того, стало известно, что в летнем расписании появятся новые поезда, а в Грузии задержали белгородца.

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