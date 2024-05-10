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Следы на небе после утренних взрывов в Белгороде

Белгородцы переживают очередной громкий день и мечтают о поездке к морю

10 мая 2024, 15:30
Фото: Bel.ru
Следы на небе после утренних взрывов в Белгороде
В Белгороде пять раз объявляли ракетную опасность, дважды прозвучали взрывы. Громко было и в приграничье, причём всё это — на фоне сообщений об активизации ВС РФ на Харьковском направлении. Кроме того, стало известно, что в летнем расписании появятся новые поезда, а в Грузии задержали белгородца.

Удар из «Ольхи», беспилотники, обстрелы

В Белгородской области на фоне появления информации об активизации ВС РФ на Харьковском направлении и боях в харьковском приграничье выдался громкий (во всех смыслах) день. Только в Белгороде с ночи шесть раза выла сирена.

Угроза оправдалась утром, когда выяснилось, что ВСУ пытались атаковать столицу региона из РСЗО «Ольха». ПВО уничтожила два реактивных снаряда. Предварительно — обошлось без последствий.

Также взрывы в Белгороде прозвучали вечером. В небе остались характерные для работы ПВО следы.

От атак ВСУ 10 мая пострадали Валуйский и Шебекинский горокруга, Краснояружский район. В районе Леоновки трактор атаковали дроном-камикадзе, в огород шебекинцев прилетел снаряд при обстреле, а в Вязовом разрушения есть на территории сельхозпредприятия.

Кроме того, ПВО за сутки уничтожила как минимум девять украинских беспилотников в Белгородской области.

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Больше возможностей уехать к морю

Уже в конце мая — начале июня в расписании появится больше поездов, которые отвезут белгородцев к курортам черноморского побережья. Так, запустят рейсы в Анапу, Имеретинский Курорт (Адлер), Новороссийск, Симферополь.

Билеты уже есть в продаже. Их стоимость начинается примерно от 4 тысяч рублей. Однако стоит быть готовым к тому, что в дороге придётся провести больше суток.

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Задержанный в Грузии белгородец

Стало известно, что в Тбилиси задержали 21-летнего белгородца Андрея Раутберга. Парень участвовал в протестных мероприятиях против закона об иноагентах.

Белгородца подозревают в нападении на полицейского и повреждении камер видеонаблюдения. Раутбергу грозит до 11 лет тюрьмы.

Из Белгорода в Грузию парень, по разным данным, перебрался либо в 2022 году на фоне проведения в РФ частичной мобилизации, либо уже позже.

Белгородца задержали в Грузии после участия в протестах против закона об иноагентах
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