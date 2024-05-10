Белгородцы переживают очередной громкий день и мечтают о поездке к морю

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области на фоне появления информации об активизации ВС РФ на Харьковском направлении и боях в харьковском приграничье выдался громкий (во всех смыслах) день. Только в Белгороде с ночи шесть раза выла сирена.
Угроза оправдалась утром, когда выяснилось, что ВСУ пытались атаковать столицу региона из РСЗО «Ольха». ПВО уничтожила два реактивных снаряда. Предварительно — обошлось без последствий.
Также взрывы в Белгороде прозвучали вечером. В небе остались характерные для работы ПВО следы.
От атак ВСУ 10 мая пострадали Валуйский и Шебекинский горокруга, Краснояружский район. В районе Леоновки трактор атаковали дроном-камикадзе, в огород шебекинцев прилетел снаряд при обстреле, а в Вязовом разрушения есть на территории сельхозпредприятия.
Кроме того, ПВО за сутки уничтожила как минимум девять украинских беспилотников в Белгородской области.
Уже в конце мая — начале июня в расписании появится больше поездов, которые отвезут белгородцев к курортам черноморского побережья. Так, запустят рейсы в Анапу, Имеретинский Курорт (Адлер), Новороссийск, Симферополь.
Билеты уже есть в продаже. Их стоимость начинается примерно от 4 тысяч рублей. Однако стоит быть готовым к тому, что в дороге придётся провести больше суток.
Стало известно, что в Тбилиси задержали 21-летнего белгородца Андрея Раутберга. Парень участвовал в протестных мероприятиях против закона об иноагентах.
Белгородца подозревают в нападении на полицейского и повреждении камер видеонаблюдения. Раутбергу грозит до 11 лет тюрьмы.
Из Белгорода в Грузию парень, по разным данным, перебрался либо в 2022 году на фоне проведения в РФ частичной мобилизации, либо уже позже.