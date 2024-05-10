У белгородцев появится возможность уехать на поездах в Краснодарский край и Крым

Со 2 июня начнёт курсировать поезд из Белгорода в Новороссийск. Он тоже проследует через Старый Оскол и Воронеж. Время отправления — в 06:15. Дорога займёт один день, пять часов и десять минут. Цена билета в купе стартует от почти 5 тысяч рублей, а плацкартного — от 3,7 тысячи рублей.