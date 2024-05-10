У белгородцев появится возможность уехать на поездах в Краснодарский край и Крым

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Белгородцы, планирующие летнюю поездку на черноморское побережье, смогут отправиться на курорт на поезде. Уже в конце мая из столицы региона откроется несколько направлений.
До станции Имеретинский Курорт (Адлер) можно будет добраться на поезде, курсирующем через день. Маршрут пройдёт через Старый Оскол и Валуйки. Поезд появится в расписании с 29 мая.
Билеты уже есть на сайте РЖД. Стоимость плацкартных мест на 29 мая начинается от 4,2 тысячи рублей, в купе — от 3,8 тысячи рублей. Поезд будет выезжать в 23:59. Время в пути составит один день и четырнадцать с половиной часов.
Уехать на поезде в Симферополь белгородцы смогут уже с 30 мая. Маршрут проходит через Курск и Воронеж. Курсировать поезд будет через день.
Время в дороге займёт один день, 16 часов и 35 минут. Поезд отправится в путь из Белгорода в 00:25. Стоимость плацкартных билетов начинается от 4,6 тысячи рублей, в купе — от 9,4 тысячи.
С 1 июня на маршрут выйдет поезд Белгород — Анапа. Он проследует через Старый Оскол и Воронеж. Время отправления из Белгорода — в 06:15. В дороге придётся провести один день, семь часов и пять минут. Стоимость билетов в купе начинается от 4,3 тысячи рублей, плацкартных — от 3,9 тысячи рублей.
Со 2 июня начнёт курсировать поезд из Белгорода в Новороссийск. Он тоже проследует через Старый Оскол и Воронеж. Время отправления — в 06:15. Дорога займёт один день, пять часов и десять минут. Цена билета в купе стартует от почти 5 тысяч рублей, а плацкартного — от 3,7 тысячи рублей.
А пока же белгородцы могут уехать на поезде из Белгорода в Кисловодск. Он курсирует по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.