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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Следы в небе после взрывов в Белгороде

В Белгороде снова прозвучали взрывы, в небе видны следы от работы ПВО

10 мая 2024, 14:58
Фото: Bel.ru
Следы в небе после взрывов в Белгороде

Ракетную опасность в пятый раз объявили в Белгороде и Белгородском районе

Над городом раздалось несколько громких звуков. После этого в небе остались характерные для работы ПВО следы. Информации о последствиях пока не поступало.

В Белгороде вечером 10 мая было громко. Прогремело несколько взрывов. Раздались они после объявления ракетной опасности в столице региона и в Белгородском районе.

Над городом выла сирена. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.

Информации о возможных последствиях пока нет. Отбой РО тоже не объявляли. Добавим, что ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляют уже в пятый раз за день.

За сегодняшний день под удары ВСУ попали приграничные Валуйский и Шебекинский горокруга, Краснояружский район. Белгород утром пытались атаковать из РСЗО «Ольха».

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