В Белгороде снова прозвучали взрывы, в небе видны следы от работы ПВО

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Белгороде вечером 10 мая было громко. Прогремело несколько взрывов. Раздались они после объявления ракетной опасности в столице региона и в Белгородском районе.
Над городом выла сирена. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.
Информации о возможных последствиях пока нет. Отбой РО тоже не объявляли. Добавим, что ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляют уже в пятый раз за день.
За сегодняшний день под удары ВСУ попали приграничные Валуйский и Шебекинский горокруга, Краснояружский район. Белгород утром пытались атаковать из РСЗО «Ольха».