Белгородца задержали в Грузии после участия в протестах против закона об иноагентах

«Осторожно, новости» в свою очередь пишут, что парень попал в Тбилиси позже: в конце 2022 года он всё ещё был в Белгороде. Также медиа уточняет, что изначально о задержании Раутберга сообщил телеканал «Имеди», однако спустя время эта запись пропала.