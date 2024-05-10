Белгородца задержали в Грузии после участия в протестах против закона об иноагентах

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Тбилиси задержали 21-летнего белгородца. Андрей Раутберг участвовал в протестах против закона об иноагентах, пишет Николай Левшиц — блогер из РФ, рассказывающий о жизни в Грузии.
Белгородца задержали по делу о нападении на полицейского и повреждении оборудования — камер видеонаблюдения. В ходе обыска у Раутберга изъяли технику и одежду. Парню грозит вплоть до 11 лет лишения свободы.
Левшиц сообщает, что Раутберг приехал в Грузию в 2022 году — на фоне проведения частичной мобилизации в РФ.
«Осторожно, новости» в свою очередь пишут, что парень попал в Тбилиси позже: в конце 2022 года он всё ещё был в Белгороде. Также медиа уточняет, что изначально о задержании Раутберга сообщил телеканал «Имеди», однако спустя время эта запись пропала.