Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Задержание

Белгородца задержали в Грузии после участия в протестах против закона об иноагентах

10 мая 2024, 13:23
Фото: 1MI
Задержание

В Тбилиси задержали уроженца Белгорода

21-летний Андрей Раутберг арестован по делу о нападении на полицейского и повреждении оборудования. Известно, что белгородец участвовал в протестах против закона об иноагентах.

В Тбилиси задержали 21-летнего белгородца. Андрей Раутберг участвовал в протестах против закона об иноагентах, пишет Николай Левшиц — блогер из РФ, рассказывающий о жизни в Грузии.

Белгородца задержали по делу о нападении на полицейского и повреждении оборудования — камер видеонаблюдения. В ходе обыска у Раутберга изъяли технику и одежду. Парню грозит вплоть до 11 лет лишения свободы.

Левшиц сообщает, что Раутберг приехал в Грузию в 2022 году — на фоне проведения частичной мобилизации в РФ.

«Осторожно, новости» в свою очередь пишут, что парень попал в Тбилиси позже: в конце 2022 года он всё ещё был в Белгороде. Также медиа уточняет, что изначально о задержании Раутберга сообщил телеканал «Имеди», однако спустя время эта запись пропала.

Задержанный в Грузии белгородецЗадержанный в Грузии белгородец
Задержанный в Грузии белгородец
Фото: nlevshits.com
Житель Татарстана пытался пересечь границу в Белгородской области и примкнуть к ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в БелгородеФСБ задержала готовившего теракт в приграничье россиянинаСиловики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину
#Инна Рогова#Происшествия#Белгородец#Задержание#Новости Белгорода#Грузия#Белгород#Протесты#Закон об иноагентах#Тбилиси
Подпишитесь
Бои в Харьковской области у белгородского приграничья: что известно на этот час
Сегодня, 11:50
Четвёртая ракетная опасность, атаки БПЛА: что происходит в Белгородской области
Сегодня, 09:20
Гладков ответил, с чем была связана ракетная опасность и громкие звуки в Белгороде
Сегодня, 06:59
В День Победы в белгородском приграничье от атак ВСУ пострадали 42 дома и 35 авто
Сегодня, 14:33
У белгородцев появится возможность уехать на поездах в Краснодарский край и Крым
Сегодня, 12:48
"