В День Победы в белгородском приграничье от атак ВСУ пострадали 42 дома и 35 авто

В сводку атак за прошедшие сутки не попал удар по Белгороду. Напомним, что ВСУ обстреляли город из РСЗО «Вампир» около четырёх часов утра 9 мая. Ранены 11 человек, в том числе ребёнок. Разрушения выявлены в 84 квартирах 26 МКД, повреждены 53 автомобиля.