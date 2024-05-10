В День Победы в белгородском приграничье от атак ВСУ пострадали 42 дома и 35 авто

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Под удар ВСУ 9 мая попали семь приграничных районов: Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга.
В результате обстрела в Шебекинском горокруге погибла женщина: в момент атаки она находилась на улице. Трагедия произошла в Новой Таволжанке.
За день разрушения от атак ВСУ выявлены в 42 частных домах. Значительная часть находится в Белгородском районе: Дубовом, Таврово, Никольском, Майском.
Кроме того, разрушения есть в двух многоквартирных домах в Дубовом. Повреждено за прошедшие сутки 35 единиц транспорта в разных районах.
От атак ВСУ за день пострадали сельхозпредприятие, два инфраструктурных объекта связи, здание детсада, памятник Павшим воинам.
Противник в День Победы атаковал Белгородскую область беспилотниками, FPV-дронами, дронами-камикадзе, из артиллерии, миномётов и гранатомётов.
В сводку атак за прошедшие сутки не попал удар по Белгороду. Напомним, что ВСУ обстреляли город из РСЗО «Вампир» около четырёх часов утра 9 мая. Ранены 11 человек, в том числе ребёнок. Разрушения выявлены в 84 квартирах 26 МКД, повреждены 53 автомобиля.