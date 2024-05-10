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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 14:35

Разрушения после обстрела, фото тематическое

В День Победы в белгородском приграничье от атак ВСУ пострадали 42 дома и 35 авто

10 мая 2024, 14:33
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали в День Победы семь районов Белгородской области

Накануне в результате атаки ВСУ погибла женщина. Разрушения есть не только в частных, но и в многоквартирных домах. Повреждены сельхозпредприятие, инфраструктурные объекты, здание детсада, памятник Павшим воинам. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под удар ВСУ 9 мая попали семь приграничных районов: Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга.

В результате обстрела в Шебекинском горокруге погибла женщина: в момент атаки она находилась на улице. Трагедия произошла в Новой Таволжанке.

За день разрушения от атак ВСУ выявлены в 42 частных домах. Значительная часть находится в Белгородском районе: Дубовом, Таврово, Никольском, Майском.

Кроме того, разрушения есть в двух многоквартирных домах в Дубовом. Повреждено за прошедшие сутки 35 единиц транспорта в разных районах.

От атак ВСУ за день пострадали сельхозпредприятие, два инфраструктурных объекта связи, здание детсада, памятник Павшим воинам.

Противник в День Победы атаковал Белгородскую область беспилотниками, FPV-дронами, дронами-камикадзе, из артиллерии, миномётов и гранатомётов.

В сводку атак за прошедшие сутки не попал удар по Белгороду. Напомним, что ВСУ обстреляли город из РСЗО «Вампир» около четырёх часов утра 9 мая. Ранены 11 человек, в том числе ребёнок. Разрушения выявлены в 84 квартирах 26 МКД, повреждены 53 автомобиля.

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