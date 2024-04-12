Новая атака и «воздушная операция»: как прошёл в Белгороде День космонавтики?

Сегодня, 12 апреля, белгородцы обсуждали очередную атаку ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали два человека, и комментарий военкора об обстрелах областного центра. Жители Грайворонского округа в то же время просят о финансовой поддержке. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

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