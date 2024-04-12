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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Новая атака и «воздушная операция»: как прошёл в Белгороде День космонавтики?

Новая атака и «воздушная операция»: как прошёл в Белгороде День космонавтики?

12 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 12 апреля, белгородцы обсуждали очередную атаку ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали два человека, и комментарий военкора об обстрелах областного центра. Жители Грайворонского округа в то же время просят о финансовой поддержке. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Атака на Белгород

Утром 12 апреля Белгород подвергся атаке беспилотников самолётного типа со стороны Украины. Всего система ПВО сбила над областным центром четыре БПЛА. Ещё один удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В результате падения обломков беспилотников на окраине Белгорода вспыхнула трава. Спасатели сумели оперативно потушить возгорание.

Шестой БПЛА врезался в административное здание, из-за чего оказался повреждён фасад. Два человека получили ранения: один из них является одним из руководителей муниципального коммунального предприятия. В момент атаки мужчина приехал для подписания документов.

Всего разрушения зафиксировали в двух домовладениях, одном хозсубъекте и четырёх авто.

Минобороны РФ утром сообщали о сбитии пяти беспилотников.

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Что говорит военкор об атаках на Белгород?

Полковник запаса и военный журналист Геннадий Алёхин рассказал редакции Бел.Ру, что недельное затишье без обстрелов Белгорода можно назвать «относительным», поскольку обстрелы приграничных территорий региона всё ещё продолжаются, но из миномётов и артиллерии.

Российские военнослужащие продолжают работать и уничтожать украинские расчёты РСЗО. За минувшие сутки был разбит очередной. Но расслабляться пока не стоит: напряжённая оперативная обстановка всё ещё сохраняется, отметил военкор.

ВСУ придерживаются тактики комбинированных атак, когда для ударов по Белгороду используются не только системы залпового огня, но и беспилотники. Алёхин утверждает, что средства ПВО с беспилотниками справляются относительно успешно, однако полностью избежать разрушений пока не возможно.

Текущую обстановку военкор назвал «воздушной операцией», после которой может начаться и наземная. Однако гарантии такого исхода никто дать пока не может.

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Положены ли грайворонцам выплаты?

Жители Грайворонского городского округа написали в социальных сетях множество жалоб. По их словам, им пришлось экстренно покидать свои дома, из-за чего все необходимые вещи остались там. Исходя из случившегося, белгородка спрашивает, будут ли им оказывать какую-либо финансовую поддержку.

Другие жители, решившие остаться в муниципалитете, тоже испытывают трудности. Одна женщина утверждает, что они остались без работы из-за непрекращающихся обстрелов, но им нужно платить кредиты.

В оперштабе Белгорода ответили, что уже работают над решением этого вопроса с федеральным правительством: точная информация должна появиться уже на следующей неделе.

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