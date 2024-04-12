Новая атака и «воздушная операция»: как прошёл в Белгороде День космонавтики?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 12 апреля Белгород подвергся атаке беспилотников самолётного типа со стороны Украины. Всего система ПВО сбила над областным центром четыре БПЛА. Ещё один удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В результате падения обломков беспилотников на окраине Белгорода вспыхнула трава. Спасатели сумели оперативно потушить возгорание.
Шестой БПЛА врезался в административное здание, из-за чего оказался повреждён фасад. Два человека получили ранения: один из них является одним из руководителей муниципального коммунального предприятия. В момент атаки мужчина приехал для подписания документов.
Всего разрушения зафиксировали в двух домовладениях, одном хозсубъекте и четырёх авто.
Минобороны РФ утром сообщали о сбитии пяти беспилотников.
Полковник запаса и военный журналист Геннадий Алёхин рассказал редакции Бел.Ру, что недельное затишье без обстрелов Белгорода можно назвать «относительным», поскольку обстрелы приграничных территорий региона всё ещё продолжаются, но из миномётов и артиллерии.
Российские военнослужащие продолжают работать и уничтожать украинские расчёты РСЗО. За минувшие сутки был разбит очередной. Но расслабляться пока не стоит: напряжённая оперативная обстановка всё ещё сохраняется, отметил военкор.
ВСУ придерживаются тактики комбинированных атак, когда для ударов по Белгороду используются не только системы залпового огня, но и беспилотники. Алёхин утверждает, что средства ПВО с беспилотниками справляются относительно успешно, однако полностью избежать разрушений пока не возможно.
Текущую обстановку военкор назвал «воздушной операцией», после которой может начаться и наземная. Однако гарантии такого исхода никто дать пока не может.
Жители Грайворонского городского округа написали в социальных сетях множество жалоб. По их словам, им пришлось экстренно покидать свои дома, из-за чего все необходимые вещи остались там. Исходя из случившегося, белгородка спрашивает, будут ли им оказывать какую-либо финансовую поддержку.
Другие жители, решившие остаться в муниципалитете, тоже испытывают трудности. Одна женщина утверждает, что они остались без работы из-за непрекращающихся обстрелов, но им нужно платить кредиты.
В оперштабе Белгорода ответили, что уже работают над решением этого вопроса с федеральным правительством: точная информация должна появиться уже на следующей неделе.