Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как сообщил военкор Евгений Поддубный, ВСУ решили использовать американские системы залпового огня HIMARS на белгородском направлении. Ранее противник использовал для нанесения террористических ударов чешские реактивные системы залпового огня «Вампир».
Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область две системы HIMARS для нанесения первых ударов. Однако российским военным удалось своевременно обнаружить и уничтожить эти системы.
Разведка оперативно выявила смертоносные цели, после чего группировка «Север» нанесла высокоточные удары оперативно-тактическими ракетами и системой «Торнадо-С».