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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Сети появились кадры уничтожения американских HIMARS на белгородском направлении

В Сети появились кадры уничтожения американских HIMARS на белгородском направлении

2 мая 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
В Харьковской области уничтожены две системы HIMARS. Согласно информации военкора Евгения Поддубного, российская разведка обнаружила системы залпового огня, после чего группировка «Север» нанесла по ним удары.

Как сообщил военкор Евгений Поддубный, ВСУ решили использовать американские системы залпового огня HIMARS на белгородском направлении. Ранее противник использовал для нанесения террористических ударов чешские реактивные системы залпового огня «Вампир».

Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область две системы HIMARS для нанесения первых ударов. Однако российским военным удалось своевременно обнаружить и уничтожить эти системы.

Разведка оперативно выявила смертоносные цели, после чего группировка «Север» нанесла высокоточные удары оперативно-тактическими ракетами и системой «Торнадо-С».

Уничтожение HIMARS
Видео: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»
Из-за атаки беспилотников ВСУ на время остались без света два района
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