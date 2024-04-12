Как в Белгороде появилась улица Гагарина и какое название она раньше носила?

Во времена Великой Отечественной войны, когда эта общественная территория ещё носила имя Дальнего парка, захватчики перекрыли весь парк и соорудили на нём окопные линии и траншеи, блиндажи и пулемётные точки. На этом же месте в 1941–1943 годах фашисты массово расстреливали местных жителей: на территории после войны нашли общие могилы более 2,5 тыс. человек.