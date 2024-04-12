Как в Белгороде появилась улица Гагарина и какое название она раньше носила?

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Улицу назвали в честь первого в мире космонавта, гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина. Она появилась в Белгороде через пару дней после совершённого первого полёта вокруг Земли: 14 апреля 1961 года. Об этом говорит табличка, установленная на одном из зданий улицы. До того дня она носила название Силикатной.
Решение переименовать элемент городской инфраструктуры приняли на заседании исполнительного комитета Белгородского городского Совета депутатов трудящихся в ознаменование научного подвига и освоения космоса. Они же постановили назвать в честь Гагарина сад пионеров и школьников, который расположен на проспекте имени В. И. Ленина.
В настоящее время на месте этого сада находится сквер Дружбы городов-побратимов и Пасхальный фонтан, общее название которых — парк Памяти. Несмотря на другое название общественной территории, многие белгородцы продолжают по привычке называть парк именем Юрия Гагарина.
Во времена Великой Отечественной войны, когда эта общественная территория ещё носила имя Дальнего парка, захватчики перекрыли весь парк и соорудили на нём окопные линии и траншеи, блиндажи и пулемётные точки. На этом же месте в 1941–1943 годах фашисты массово расстреливали местных жителей: на территории после войны нашли общие могилы более 2,5 тыс. человек.
Какое-то время после первого полёта человека в космос парк носил имя Гагарина. Когда же в 1995 году в нём установили монументальный памятник жертвам фашистов, на котором изображён расстрел белгородцев, территорию решили переименовать и назвали парком Памяти.
Чуть позже, в 1998 году, в парке провели перезахоронение останков 96 воинов, которых нашли поисковики в Белгородском и Корочанском районе.
В наше время в парке находятся: фонтан, памятник жертвам политических репрессий и часовня Почаевской Божьей Матери.
Сегодня же, 12 апреля 2024 года, в здание, расположенное вблизи бывшего парка имени Юрия Гагарина врезался украинский беспилотник. Ранения получили два белгородца.
В декабре 2019 года в Белгороде по улице Гагарина появились тематические граффити. Нарисовали арт-объекты сразу на трёх жилых многоквартирных домах. На одном из них расположился и сам Юрий Гагарин: жилой дом с нарисованным космонавтом смотрит прямо на остановку, поэтому граффити видят все проезжающие мимо белгородцы.
Ранее художник Павел Ларичёв рассказывал, что вертикали и диагонали на фоне за Гагариным символизируют пространство, а цветные полушария — планеты. Сам же текст на здании — тёмно-синий со звёздами, а портрет космонавта обозначает покорение космоса.
Ещё два граффити появились по улице Белгородского полка, 42 — там художники разместили аэростаты, и по улице Маяковского, 26: на фасаде здания изобразили поэта с отрывком из его стихотворения про звёзды.
Улица Гагарина не единственная в Белгородской области, которая носит «космическое» название. Так, в областном центре есть улицы Циолковского, Королёва, Комарова. На Харьковской горе стоит Дворец спорта «Космос», который уже можно назвать старейшим — его открытие состоялось в 1982 году.
Имя Сергея Королёва, инженера-конструктора корабля, на котором впервые пролетел вокруг Земли Гагарин, носят улицы минимум пяти населённых пунктов региона, кроме Белгорода: они точно есть в Строителе, Шебекино, Волоконовке, Вейделевке и в Старом Осколе.
В Дубовом есть улицы Лунная и Звёздная, в Новом и Старом Осколе, Алексеевке и Валуйках — улицы Космонавтов. В Губкине же есть микрорайон «Звёздный», куда входят такие улицы как Гагарина, Комарова, Циолковского, Лунная, Коперника, Млечный Путь, 12 апреля и Марсианский переулок.