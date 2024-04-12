Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Белгороде 11-12-летние дети терроризируют пожилых людей

В Белгороде 11-12-летние дети терроризируют пожилых людей

12 апреля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Об эпизодах оскорблений и издевательств со стороны подростков рассказал Telegram-канал «Белгород №1».

И опять закононепослушные подростки гуляют по Белгороду. «Банда» детей пристаёт и издевается над горожанами.

Белгородцы снова жалуются на хулиганов-подростков. Дети подошли к женщине у памятника Коневу, они ругались и материли Сталина, упомянули и Ленина с Коневым. Женщина пыталась отбиваться, но в итоге расплакалась.

Пострадавшей помогли прохожие мужчины. На видео попало несколько эпизодов надругательств над горожанами.

Напомним, что в Белгороде уже существовала подобная «банда». Тогда ребят нашли сотрудники правоохранительных органов.

Видео: Изображение Midjourney
Видео: Изображение Midjourney
Читайте также:
Что нового известно о деле банды подростков, избивавших жителей Белгорода?Фигурантам дела о банде подростков в Белгороде продлили арест на два месяцаПодростку грозит 20 лет тюрьмы за поджог релейного шкафа РЖД
#Алёна Мальцева#Видео#Общество#Происшествия#Подростки#Новости Белгорода#Хулиганы#Белгород#Горожане#Издевательства
Подпишитесь
В Белгороде прозвучали взрывы, объявлена ракетная опасность
Сегодня, 14:40
Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?
Сегодня, 09:32
«Надеемся, что мэрия найдёт решение»: минкультуры — о закрывающихся кинотеатрах
Сегодня, 12:08
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Сегодня, 13:21
«Страшно ехать, прислушиваясь к звукам извне»: белгородка — о жизни в приграничье
Сегодня, 13:23
"