В Белгороде 11-12-летние дети терроризируют пожилых людей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
И опять закононепослушные подростки гуляют по Белгороду. «Банда» детей пристаёт и издевается над горожанами.
Белгородцы снова жалуются на хулиганов-подростков. Дети подошли к женщине у памятника Коневу, они ругались и материли Сталина, упомянули и Ленина с Коневым. Женщина пыталась отбиваться, но в итоге расплакалась.
Пострадавшей помогли прохожие мужчины. На видео попало несколько эпизодов надругательств над горожанами.
Напомним, что в Белгороде уже существовала подобная «банда». Тогда ребят нашли сотрудники правоохранительных органов.