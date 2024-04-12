В Белгороде после капремонта жители дома остались без отопления и горячей воды

От Фонда ЖКХ потребовали 9,3 млн рублей за плохой ремонт МКД в Белгороде

Капитальный ремонт проводился в многоэтажке на улице Костюкова, 69. Во время проверки на объекте обнаружили ошибки при проектировании техперевооружения тепловых пунктов. Подробности рассказывает прокуратура Белгородской области.