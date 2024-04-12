Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Отопление

В Белгороде после капремонта жители дома остались без отопления и горячей воды

12 апреля 2024, 12:21
Фото: 1MI
Отопление

От Фонда ЖКХ потребовали 9,3 млн рублей за плохой ремонт МКД в Белгороде

Капитальный ремонт проводился в многоэтажке на улице Костюкова, 69. Во время проверки на объекте обнаружили ошибки при проектировании техперевооружения тепловых пунктов. Подробности рассказывает прокуратура Белгородской области.

Прокуратура Белгорода во время проверки обоснованности расходования бюджетных средств, потраченных на капремонт многоквартирного дома на улице Костюкова, 69, выявила нарушения. Ошибку нашли в проектировании техперевооружения тепловых пунктов с установкой автоматических узлов погодного регулирования.

Ошибку допустили разработчики проекта. В результате в доме отсутствовала циркуляция в теплоносителе. Система отопления и горячего водоснабжения стала неработоспособной.

Октябрьский районный суд Белгорода поддержал исковое заявление прокурора о взыскании с Фонда реформирования ЖКХ области в пользу регионального министерства ЖКХ средств областного бюджета, потраченных на некачественный ремонт. Сумма составила 9 млн 311 тыс. 700 рублей.

Вступило ли решение суда в силу, не сообщается.

Получила 1,1 млн рублей: прокуратура — об истории чиновницы из белгородского минЖКХ
Узнать подробнее
Читайте также:
Получила 1,1 млн рублей: прокуратура — об истории чиновницы из белгородского минЖКХБелгородские дороги привели в нормальное состояние только после проверки прокуратурыПрокуратура нашла 11 плохих дорог в Белгороде
#Алина Харина#Город#Прокуратура#Ремонт#Отопление#Новости Белгорода#Суды#Белгород#Мкд
Подпишитесь
В Белгороде прозвучали взрывы, объявлена ракетная опасность
Сегодня, 14:40
Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?
Сегодня, 09:32
«Надеемся, что мэрия найдёт решение»: минкультуры — о закрывающихся кинотеатрах
Сегодня, 12:08
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Сегодня, 13:21
«Страшно ехать, прислушиваясь к звукам извне»: белгородка — о жизни в приграничье
Сегодня, 13:23
В Белгороде 11-12-летние дети терроризируют пожилых людей
Сегодня, 12:03
"