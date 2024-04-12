В Белгороде после капремонта жители дома остались без отопления и горячей воды

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Прокуратура Белгорода во время проверки обоснованности расходования бюджетных средств, потраченных на капремонт многоквартирного дома на улице Костюкова, 69, выявила нарушения. Ошибку нашли в проектировании техперевооружения тепловых пунктов с установкой автоматических узлов погодного регулирования.
Ошибку допустили разработчики проекта. В результате в доме отсутствовала циркуляция в теплоносителе. Система отопления и горячего водоснабжения стала неработоспособной.
Октябрьский районный суд Белгорода поддержал исковое заявление прокурора о взыскании с Фонда реформирования ЖКХ области в пользу регионального министерства ЖКХ средств областного бюджета, потраченных на некачественный ремонт. Сумма составила 9 млн 311 тыс. 700 рублей.
Вступило ли решение суда в силу, не сообщается.