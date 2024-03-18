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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Последствия обстрела, фото тематическое

Погибшие, раненые и разрушения: что произошло в Белгороде 18 марта?

18 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое
Понедельник в Белгородской области снова был неспокойным: город, район и ещё два приграничных муниципалитета попали под обстрелы ВСУ. Есть как раненые, так и погибшие. Зафиксированы разрушения.
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Обстрел

Обстрелы Белгорода

Белгород уже несколько дней подряд попадает под мощные обстрелы ВСУ. Утром 18 марта над городом раздались взрывы. По Белгороду снова стреляли из РСЗО. В областном центре и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

После обстрела сообщалось о последствиях в районе Крейды и Старого города. Пострадали здание, несколько автомобилей и автобус. При утреннем обстреле пострадал один человек. Его госпитализировали. При попадании в автобус пассажиров не задело.

Затем стало известно о втором раненом. Пострадавший получил непроникающее ранение брюшной стенки. От госпитализации он отказался. В Белгороде повреждения получили 11 частных домов, три квартиры в трёх МКД, семь хозсубъектов. Ещё задело 37 автомобилей, пассажирский автобус, три хозпостройки, два предприятия и гараж.

Около 15:30 областной центр оказался под огнём уже третий раз. В городе и районе объявили ракетную опасность. Сработала система ПВО. Прилёты заметили на Крейде, есть разрушения. Пострадали два человека. У женщины — осколочное ранение груди, у мужчины — осколочное ранение руки.

Разрушения зафиксировали в шести квартирах трёх МКД, трёх хозсубъектах, на одном предприятии. Повредило шесть авто.

Два человека ранены после очередных взрывов в Белгороде
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Атака на Никольское

Днём 18 марта над городом и районом вновь раздались взрывы. В тот момент опять объявили ракетную опасность. Очевидцы сообщали о дыме и попадании в жилой дом.

К полудню в Сети появились фотографии дома в Никольском. Из-за прилёта домовладение полностью разрушено. Местные Telegram-каналы писали, что под завалами могут быть люди. Вскоре информация подтвердилась.

Стало известно о гибели двоих человек — это 17-летний парень, а также мужчина. Из-под завалов спасатели достали маленькую девочку. Малышку передали врачам. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма и переломы. Тем временем спасатели продолжили работу на месте трагедии. Предполагалось, что под завалами находились две женщины.

Пострадали три человека. Один мужчина помогал доставать ребёнка из-под завалов и отравился угарным газом. Второй получил осколочное ранение и ушиб ноги, третий — баротравму. Помощь им оказали на месте.

Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку
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Удары по приграничью

Помимо Белгорода и района, под огнём были и другие муниципалитеты области. Сегодня днём ВСУ атаковали Борисовку. Над посёлком сработала система ПВО. Есть разрушения в частном доме — повреждена кровля. Также задело линию электропередачи. На месте происшествия работали оперативные службы.

Затем стало известно об обстреле села Головчино в Грайворонском горокруге. Пострадавших нет. Повреждения получили десять домов и два авто — одно из них сгорело после попадания снаряда. В населённом пункте также находились оперативные службы и проводили обход территории.

Дом белгородцев пострадал от новой атаки ВСУ, повреждена ЛЭП
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