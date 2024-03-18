Погибшие, раненые и разрушения: что произошло в Белгороде 18 марта?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгород уже несколько дней подряд попадает под мощные обстрелы ВСУ. Утром 18 марта над городом раздались взрывы. По Белгороду снова стреляли из РСЗО. В областном центре и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.
После обстрела сообщалось о последствиях в районе Крейды и Старого города. Пострадали здание, несколько автомобилей и автобус. При утреннем обстреле пострадал один человек. Его госпитализировали. При попадании в автобус пассажиров не задело.
Затем стало известно о втором раненом. Пострадавший получил непроникающее ранение брюшной стенки. От госпитализации он отказался. В Белгороде повреждения получили 11 частных домов, три квартиры в трёх МКД, семь хозсубъектов. Ещё задело 37 автомобилей, пассажирский автобус, три хозпостройки, два предприятия и гараж.
Около 15:30 областной центр оказался под огнём уже третий раз. В городе и районе объявили ракетную опасность. Сработала система ПВО. Прилёты заметили на Крейде, есть разрушения. Пострадали два человека. У женщины — осколочное ранение груди, у мужчины — осколочное ранение руки.
Разрушения зафиксировали в шести квартирах трёх МКД, трёх хозсубъектах, на одном предприятии. Повредило шесть авто.
Днём 18 марта над городом и районом вновь раздались взрывы. В тот момент опять объявили ракетную опасность. Очевидцы сообщали о дыме и попадании в жилой дом.
К полудню в Сети появились фотографии дома в Никольском. Из-за прилёта домовладение полностью разрушено. Местные Telegram-каналы писали, что под завалами могут быть люди. Вскоре информация подтвердилась.
Стало известно о гибели двоих человек — это 17-летний парень, а также мужчина. Из-под завалов спасатели достали маленькую девочку. Малышку передали врачам. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма и переломы. Тем временем спасатели продолжили работу на месте трагедии. Предполагалось, что под завалами находились две женщины.
Пострадали три человека. Один мужчина помогал доставать ребёнка из-под завалов и отравился угарным газом. Второй получил осколочное ранение и ушиб ноги, третий — баротравму. Помощь им оказали на месте.
Помимо Белгорода и района, под огнём были и другие муниципалитеты области. Сегодня днём ВСУ атаковали Борисовку. Над посёлком сработала система ПВО. Есть разрушения в частном доме — повреждена кровля. Также задело линию электропередачи. На месте происшествия работали оперативные службы.
Затем стало известно об обстреле села Головчино в Грайворонском горокруге. Пострадавших нет. Повреждения получили десять домов и два авто — одно из них сгорело после попадания снаряда. В населённом пункте также находились оперативные службы и проводили обход территории.