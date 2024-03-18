Дом белгородцев пострадал от новой атаки ВСУ, повреждена ЛЭП

В Белгородском районе в результате прямого попадания разрушен частный дом в Никольском. Погибли два человека, один из них — 17-летний парень. Из-под завалов достали маленькую девочку: её передали врачам. Под обломками могут находиться две женщины. Ещё три человека пострадали.