Дом белгородцев пострадал от новой атаки ВСУ, повреждена ЛЭП

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
18 марта система ПВО сработала в Борисовке. После отражения атаки ВСУ есть разрушения в частном доме. В нём повреждена кровля. Кроме того, задело линию электропередачи.
На месте работают аварийные и оперативные службы.
Напомним, что в результате утреннего обстрела Белгорода пострадали два человека. По последним данным, которые привёл мэр Валентин Демидов, разрушения есть в 11 частных домах, трёх квартирах трёх МКД, семи хозсубъектах, трёх хозпостройках, двух предприятиях и гараже. Кроме того, повреждены 37 машин и пассажирский автобус.
В Белгородском районе в результате прямого попадания разрушен частный дом в Никольском. Погибли два человека, один из них — 17-летний парень. Из-под завалов достали маленькую девочку: её передали врачам. Под обломками могут находиться две женщины. Ещё три человека пострадали.