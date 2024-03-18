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Updated Сегодня, 11:01

Последствия обстрела, архивное фото

Дом белгородцев пострадал от новой атаки ВСУ, повреждена ЛЭП

18 марта 2024, 11:01
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото

ВСУ атаковали Борисовку в Белгородской области

В Борисовском районе сработала ПВО. Повреждены частный дом и ЛЭП. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

18 марта система ПВО сработала в Борисовке. После отражения атаки ВСУ есть разрушения в частном доме. В нём повреждена кровля. Кроме того, задело линию электропередачи.

На месте работают аварийные и оперативные службы.

Напомним, что в результате утреннего обстрела Белгорода пострадали два человека. По последним данным, которые привёл мэр Валентин Демидов, разрушения есть в 11 частных домах, трёх квартирах трёх МКД, семи хозсубъектах, трёх хозпостройках, двух предприятиях и гараже. Кроме того, повреждены 37 машин и пассажирский автобус.

В Белгородском районе в результате прямого попадания разрушен частный дом в Никольском. Погибли два человека, один из них — 17-летний парень. Из-под завалов достали маленькую девочку: её передали врачам. Под обломками могут находиться две женщины. Ещё три человека пострадали.

Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку
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