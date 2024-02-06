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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Обстрел

Ударили по центру: под огнём ВСУ оказалось приграничное село

6 февраля 2024, 10:26
Фото: 1MI
Обстрел

Из-за обстрела ВСУ без света осталась часть жителей брянского села

ВСУ атаковали центр села в Брянской области. Пострадавших нет. Без света осталась половина населённого пункта. Подробности произошедшего сообщили в «Брянских новостях» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
СВО

6 февраля ВСУ атаковали село Сушаны Климовского района Брянской области. Под огнём оказался центр населённого пункта, где живёт мирное население.

По известным данным, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. В результате атаки частично нарушено энергоснабжение.

На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Напомним, что этой ночью впервые по всей Белгородской области объявляли ракетную опасность. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионом перехватили семь беспилотников.

Утром в Губкине взорвался беспилотник, из-за чего пострадали восемь домов. Позже ВСУ атаковали Вознесеновку и Новую Таволжанку Шебекинского округа.

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#Брянская область#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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