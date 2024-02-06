Ударили по центру: под огнём ВСУ оказалось приграничное село

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
6 февраля ВСУ атаковали село Сушаны Климовского района Брянской области. Под огнём оказался центр населённого пункта, где живёт мирное население.
По известным данным, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. В результате атаки частично нарушено энергоснабжение.
На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.
Напомним, что этой ночью впервые по всей Белгородской области объявляли ракетную опасность. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионом перехватили семь беспилотников.
Утром в Губкине взорвался беспилотник, из-за чего пострадали восемь домов. Позже ВСУ атаковали Вознесеновку и Новую Таволжанку Шебекинского округа.