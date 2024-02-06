А если обстрел? У белгородских школьников забирали телефоны, но это вскоре исправят

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Родители учеников из Новооскольского городского округа интересуются: почему в школах у их детей забирают телефоны? В регионе объявляют ракетную опасность, а родители даже не смогут связаться с детьми и узнать, всё ли с ними в порядке.
В других районах Белгородской области нет такого жёсткого условия для детей в школе по этому вопросу. Почему наши дети не имеют возможности связи с родителями?
жительница Новооскольского горокруга
На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Чиновник объяснил, что закон запрещает детям иметь при себе телефоны во время уроков, однако в случае ЧС учителя должны выдавать их ученикам для связи с родителями.
Использование мобильных телефонов во время учебного процесса запрещено российским законодательством об образовании. Оперативным штабом области принято решение разрешить учащимся иметь при себе телефон для экстренной связи с родителями в случае ЧС для школ приграничных муниципалитетов. Сегодня на заседании оперативного штаба по образованию будут даны аналогичные рекомендации и для школ Новооскольского городского округа.
Андрей Милёхин
Напомним, что в начале декабря Совет Федерации РФ одобрил закон об ограниченном использовании телефонов в школах. Закон разрешает ученикам пользоваться телефонами только на переменах и в экстренных случаях.