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Телефон

А если обстрел? У белгородских школьников забирали телефоны, но это вскоре исправят

6 февраля 2024, 08:58
Фото: 1MI
Телефон

Школьникам в ещё одном ГО Белгородской области разрешат иметь при себе телефон

В минобре региона белгородцам рассказали, почему в школах Новооскольского округа детям запрещали пользоваться телефонами. Однако это вскоре исправят: о заседании оперативного штаба, на котором решится проблема, сообщил министр Андрей Милёхин.

Родители учеников из Новооскольского городского округа интересуются: почему в школах у их детей забирают телефоны? В регионе объявляют ракетную опасность, а родители даже не смогут связаться с детьми и узнать, всё ли с ними в порядке.

В других районах Белгородской области нет такого жёсткого условия для детей в школе по этому вопросу. Почему наши дети не имеют возможности связи с родителями?
жительница Новооскольского горокруга

На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Чиновник объяснил, что закон запрещает детям иметь при себе телефоны во время уроков, однако в случае ЧС учителя должны выдавать их ученикам для связи с родителями.

Использование мобильных телефонов во время учебного процесса запрещено российским законодательством об образовании. Оперативным штабом области принято решение разрешить учащимся иметь при себе телефон для экстренной связи с родителями в случае ЧС для школ приграничных муниципалитетов. Сегодня на заседании оперативного штаба по образованию будут даны аналогичные рекомендации и для школ Новооскольского городского округа.
Андрей Милёхин

Напомним, что в начале декабря Совет Федерации РФ одобрил закон об ограниченном использовании телефонов в школах. Закон разрешает ученикам пользоваться телефонами только на переменах и в экстренных случаях.

Теперь точно: юным белгородцам запретили пользоваться телефонами в школах
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