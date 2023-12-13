Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Школьница с телефоном

Теперь точно: юным белгородцам запретили пользоваться телефонами в школах

13 декабря 2023, 14:02
Фото: 1MI
Школьница с телефоном

Совфед одобрил запрет телефонов в школах

Совет Федерации одобрил закон об ограниченном использовании телефонов в школах. Об этом сегодня, 13 декабря, стало известно журналистам The Moscow Post. Теперь белгородцы смогут пользоваться телефонами на переменах и в экстренных случаях.

Совет Федерации России одобрил закон об ограниченном использовании телефонов в школах. Теперь дети смогут воспользоваться смартфонами только в экстренных случаях или на переменах между уроками.

О внесении законопроекта в Госдуму стало известно ещё в октябре. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, подобное нововведение позволит ученикам меньше отвлекаться, больше общаться с одноклассниками и поднимет авторитет учителя.

Ранее среди россиян проводился опрос о том, нужно ли принимать этот закон. Положительно ответили 84% родителей.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в российских школах введут несколько уроков: основы защиты Родины и труды как обязательный предмет.

Больше никаких гаджетов: телефоны на уроках могут запретить
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы попросили усилить меры безопасности в школах после происшествия в БрянскеМаски и фильтры: пустят ли родителей на новогодние утренники в детсады и школыДети сидят в верхней одежде: Женщина пожаловалась на холод в школе под Белгородом
#Белгородская область#Закон#Школьники#Телефон#Совет Федерации#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
В мэрии Белгорода ответили на жалобы о ремонте жителей пострадавшего из-за бомбы дома
Сегодня, 14:30
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей
Сегодня, 12:00
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее
11 декабря, 12:00
В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 11:15
На доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» наложили арест по иску «Русагро»
Сегодня, 13:35