Теперь точно: юным белгородцам запретили пользоваться телефонами в школах

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Совет Федерации России одобрил закон об ограниченном использовании телефонов в школах. Теперь дети смогут воспользоваться смартфонами только в экстренных случаях или на переменах между уроками.
Ранее среди россиян проводился опрос о том, нужно ли принимать этот закон. Положительно ответили 84% родителей.
Напомним, что с 1 сентября 2024 года в российских школах введут несколько уроков: основы защиты Родины и труды как обязательный предмет.