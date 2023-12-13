Теперь точно: юным белгородцам запретили пользоваться телефонами в школах

Совфед одобрил запрет телефонов в школах

Совет Федерации одобрил закон об ограниченном использовании телефонов в школах. Об этом сегодня, 13 декабря, стало известно журналистам The Moscow Post. Теперь белгородцы смогут пользоваться телефонами на переменах и в экстренных случаях.