Больше никаких гаджетов: телефоны на уроках могут запретить

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает использование телефонов в школах. Разрешается иметь их при себе только в тех случаях, когда они необходимы для образования или если возникла экстренная ситуация.
В пояснительной записке к законопроекту уточнили, что подобные меры позволят исключить отвлечение детей во время учебного процесса в гаджеты.
В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации.
Процитировали пояснительную записку «РИА Новости»