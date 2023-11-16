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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Смартфон

Белгородских школьников хотят ограничить в пользовании смартфонами?

16 ноября 2023, 14:45
Фото: 1MI
Смартфон

ГД приняла в первом чтении законопроект об использовании смартфонов в школах

Ученикам могут запретить пользоваться телефонами в школах, за исключением образовательных целей и экстренных случаев. Ко второму чтению законопроект доработают, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах приняли в первом чтении. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит повысить авторитет учителя и поспособствует живому общению в классе. Об этом, как отметил председатель, просили и сами родители.

Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией.
Вячеслав Володин

Ранее Володин проводил в своём Telegram-канале опрос, где спрашивал россиян, нужно ли принимать этот закон. За внесение поправок проголосовали 84% участников.

Предполагается, что использовать телефоны в школах можно будет только в образовательных целях и в экстренных случаях.

О внесении законопроекта в Госдуму стало известно в конце октября. Сообщается, что законопроект доработают ко второму чтению. Рассмотрят его в начале декабря.

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#Белгородская область#Закон#Школьники#Телефон#Школа#Запрет#Белгород#Александра Склярова
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