Белгородских школьников хотят ограничить в пользовании смартфонами?

Законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах приняли в первом чтении. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит повысить авторитет учителя и поспособствует живому общению в классе. Об этом, как отметил председатель, просили и сами родители.