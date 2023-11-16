Белгородских школьников хотят ограничить в пользовании смартфонами?

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах приняли в первом чтении. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит повысить авторитет учителя и поспособствует живому общению в классе. Об этом, как отметил председатель, просили и сами родители.
Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией.
Вячеслав Володин
Ранее Володин проводил в своём Telegram-канале опрос, где спрашивал россиян, нужно ли принимать этот закон. За внесение поправок проголосовали 84% участников.
Предполагается, что использовать телефоны в школах можно будет только в образовательных целях и в экстренных случаях.
О внесении законопроекта в Госдуму стало известно в конце октября. Сообщается, что законопроект доработают ко второму чтению. Рассмотрят его в начале декабря.