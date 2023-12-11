Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет

С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет

11 декабря 2023, 12:34
Фото: Midjourney
Речь идёт об основах безопасности жизнедеятельности. Данный предмет преобразуется в новый. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.

Чиновник выступил на пленарном заседании XXI Иоасафовских чтений. По информации Милёхина, с 1 сентября 2024 года в России основы безопасности жизнедеятельности преобразуются в новый предмет.

Это будут не просто основы безопасности, а основы защиты Родины. Тот задел военно-патриотического воспитания, который бережно не просто сохраняется, но и приумножается, даёт нам уверенность, что нужно продолжать.
Андрей Милёхин

Напомним, с нового учебного года в школы вернётся урок труда как обязательный предмет. А ещё ученикам запретят использовать мобильные телефоны на уроках. Исключением станут только экстренные случаи.

Седьмая часть опрошенных белгородцев не знала, что уроки труда в школах отменяли
Узнать подробнее
Читайте также:
Послал на три буквы: учитель и восьмиклассник устроили перепалку на уроке в БелгородеУроки под дождём: крыша начальной школы протекает на протяжении двух летБелгородка предложила ввести уроки первой медпомощи в школах
#Белгородская область#Образование#Безопасность#Россия#Учебный год#Министр#Белгород#Кристина Семенчук#Военно-патриотическое воспитание#Предмет
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Сегодня, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Сегодня, 11:43