С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Чиновник выступил на пленарном заседании XXI Иоасафовских чтений. По информации Милёхина, с 1 сентября 2024 года в России основы безопасности жизнедеятельности преобразуются в новый предмет.
Это будут не просто основы безопасности, а основы защиты Родины. Тот задел военно-патриотического воспитания, который бережно не просто сохраняется, но и приумножается, даёт нам уверенность, что нужно продолжать.
Андрей Милёхин
Напомним, с нового учебного года в школы вернётся урок труда как обязательный предмет. А ещё ученикам запретят использовать мобильные телефоны на уроках. Исключением станут только экстренные случаи.