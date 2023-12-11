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Posted Вчера, 18:14

Published Вчера, 18:14

Modified Вчера, 18:16

Updated Вчера, 18:16

Белгородка пожаловалась на холод в школе и многоквартирных домах

Дети сидят в верхней одежде: Женщина пожаловалась на холод в школе под Белгородом

11 декабря 2023, 18:14
Фото: 1MI

Белгородка пожаловалась на холод в школе и многоквартирных домах

Ситуация наблюдается в селе Никольское Белгородского района. Обращение поступило губернатору во время вечернего эфира.

По словам женщины, в школе и многоквартирных домах в селе Никольское проблемы с отоплением: «В школе дети сидят одетыми».

В ходе эфира Вячеслав Гладков позвонил главе Белгородского района Анне Куташовой. Она заявила, что сегодня на объект отправила начальника тепловой компании: «Они должны были поднять давление. Целый день мониторят ситуацию. Завтра проанализируем, в чём причина».

Также глава сообщила, что школа ветхая, в учреждении будут проводить капремонт в следующем году. Куташова добавила, что подрядчика уже нашли.

Вячеслав Гладков поручил главе взять ситуацию со школой и домами на личный контроль.

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#Белгородская область#Белгородский район#Школа#Отопление#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Анна Куташова
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