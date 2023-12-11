Дети сидят в верхней одежде: Женщина пожаловалась на холод в школе под Белгородом

Posted Вчера, 18:14
Published Вчера, 18:14
Modified Вчера, 18:16
Updated Вчера, 18:16
По словам женщины, в школе и многоквартирных домах в селе Никольское проблемы с отоплением: «В школе дети сидят одетыми».
В ходе эфира Вячеслав Гладков позвонил главе Белгородского района Анне Куташовой. Она заявила, что сегодня на объект отправила начальника тепловой компании: «Они должны были поднять давление. Целый день мониторят ситуацию. Завтра проанализируем, в чём причина».
Также глава сообщила, что школа ветхая, в учреждении будут проводить капремонт в следующем году. Куташова добавила, что подрядчика уже нашли.
Вячеслав Гладков поручил главе взять ситуацию со школой и домами на личный контроль.