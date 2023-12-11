Дети сидят в верхней одежде: Женщина пожаловалась на холод в школе под Белгородом

В ходе эфира Вячеслав Гладков позвонил главе Белгородского района Анне Куташовой. Она заявила, что сегодня на объект отправила начальника тепловой компании: «Они должны были поднять давление. Целый день мониторят ситуацию. Завтра проанализируем, в чём причина».