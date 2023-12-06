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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Школа

Белгородских школьников ожидают серьёзные изменения

6 декабря 2023, 09:45
Фото: 1MI
Школа

Госдума приняла закон о запрете использования детьми телефонов на уроках

Ученики теперь не смогут использовать смартфоны на уроках. Исключение — экстренные случаи. Помимо этого, в школы вернётся урок труда как обязательная дисциплина, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума 6 декабря приняла во втором чтении изменения в закон «Об образовании». Ученикам школ запретят использовать мобильные телефоны на уроках. Исключение — экстренные случаи. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, преподаватели и родители готовы поддержать это нововведение.

Кроме того, в школы вернётся урок труда как обязательный предмет. «Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», — считает Володин.

Об инициативе запретить телефоны на уроках стало известно в конце октября. В первом чтении документ приняли 16 ноября.

Больше никаких гаджетов: телефоны на уроках могут запретить
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#Общество#Школьники#Госдума#Телефон#Уроки#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав володин#Урок труда
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