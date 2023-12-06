Белгородских школьников ожидают серьёзные изменения

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Госдума 6 декабря приняла во втором чтении изменения в закон «Об образовании». Ученикам школ запретят использовать мобильные телефоны на уроках. Исключение — экстренные случаи. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, преподаватели и родители готовы поддержать это нововведение.
Кроме того, в школы вернётся урок труда как обязательный предмет. «Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», — считает Володин.
Об инициативе запретить телефоны на уроках стало известно в конце октября. В первом чтении документ приняли 16 ноября.