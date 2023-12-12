Маски и фильтры: пустят ли родителей на новогодние утренники в детсады и школы

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По информации региональных властей, новогодние утренники являются частью образовательной программы детского сада. Их проведут во всех функционирующих образовательных организациях в соответствии с запланированными сроками.
Что касается школ, запрета на проведение новогодних утренников нет. Там также проведут все праздничные мероприятия согласно разработанным графикам и с учётом обеспечения безопасности детей и сотрудников.
При этом есть определённые требования. Их определит каждый заведующий детского сада самостоятельно.
В обязанности руководителя детского сада входит создание безопасных условий дошкольного образования, присмотра и ухода. Поэтому с учётом действующих санитарных норм и ранее направленных рекомендаций министерства образования области каждый руководитель самостоятельно определяет необходимые условия безопасности во время пребывания детей в детском саду, в том числе и дополнительные меры безопасности при проведении новогодних праздничных мероприятий. Все меры отражаются в локальных актах детского сада и доводятся до сведения заинтересованных лиц.
Из ответа областного правительства
Аналогичные требования безопасности и санитарные нормы действуют и в школах региона. Директорам рекомендовали организовать внутришкольные мероприятия по принципу «класс — группа», чтобы исключить массовое скопление обучающихся.
Вопрос присутствия родителей на новогодних утренниках (количество и условия участия) в каждом детском саду определяется самостоятельно, с учётом действующих санитарных ограничений, актуальной ситуации, в том числе уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. В школы родителей будут пускать при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождение входного фильтра и соблюдение масочного режима.
Всего на конец ноября в Белгородской области не работали 27 детских садов и 79 школ. Их закрыли из-за ремонта, а также из-за близости к границе с сопредельным государством. При этом в правительстве отметили, что количество закрытых образовательных организаций может изменяться в связи с оперативной обстановкой и завершением ремонтных работ. Что касается школьников из приграничных районов, они примут участие в муниципальных и региональных праздниках.
На сегодняшний день очно работают 418 детских садов, в том числе в режиме дежурных групп 56 организаций. Во всех этих организациях проведут новогодние утренники.
Для детей, которые по решению родителей не посещают детские сады, праздник организуют в дистанционной форме.
По поводу школ, во всех 469 функционирующих учебных заведениях новогодние утренники пройдут в очном режиме.