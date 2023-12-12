Маски и фильтры: пустят ли родителей на новогодние утренники в детсады и школы

Всего на конец ноября в Белгородской области не работали 27 детских садов и 79 школ. Их закрыли из-за ремонта, а также из-за близости к границе с сопредельным государством. При этом в правительстве отметили, что количество закрытых образовательных организаций может изменяться в связи с оперативной обстановкой и завершением ремонтных работ. Что касается школьников из приграничных районов, они примут участие в муниципальных и региональных праздниках.