Белгородцы попросили усилить меры безопасности в школах после происшествия в Брянске

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Белгородка поинтересовалась у губернатора, усилят ли меры безопасности в белгородских школах после ЧП в образовательном учреждении в Брянске.
В 2020 году обратили внимание, что у нас была большая проблема по обеспечению периметровой безопасности в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения. В 2021 году выделили 1,5 млрд рублей для решения этой проблемы.
Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что в настоящий момент все федеральные структуры на территории области — МВД, ФСБ, Росгвардия — проводят дополнительные мероприятия, чтобы не допустить подобной ситуации, которая произошла в школе Брянска. Работа также проводится среди психологов и классных руководителей.
Напомним, что трагедия произошла в брянской гимназии 7 декабря — 14-летняя школьница пронесла в учреждение оружие. Двое детей погибли.