Белгородцы попросили усилить меры безопасности в школах после происшествия в Брянске

Также глава региона отметил, что в настоящий момент все федеральные структуры на территории области — МВД, ФСБ, Росгвардия — проводят дополнительные мероприятия, чтобы не допустить подобной ситуации, которая произошла в школе Брянска. Работа также проводится среди психологов и классных руководителей.