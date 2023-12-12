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Белгородцы попросили усилить меры безопасности в школах после происшествия в Брянске

Белгородцы попросили усилить меры безопасности в школах после происшествия в Брянске

12 декабря 2023, 17:30
Фото: 1MI
Тему подняли во время прямого эфира губернатора в соцсетях. Вячеслав Гладков сообщил, что работа проводится с психологами, классными руководителями и федеральными структурами.
Сюжет
Школы

Белгородка поинтересовалась у губернатора, усилят ли меры безопасности в белгородских школах после ЧП в образовательном учреждении в Брянске.

В 2020 году обратили внимание, что у нас была большая проблема по обеспечению периметровой безопасности в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения. В 2021 году выделили 1,5 млрд рублей для решения этой проблемы.
Вячеслав Гладков

Также глава региона отметил, что в настоящий момент все федеральные структуры на территории области — МВД, ФСБ, Росгвардия — проводят дополнительные мероприятия, чтобы не допустить подобной ситуации, которая произошла в школе Брянска. Работа также проводится среди психологов и классных руководителей.

Напомним, что трагедия произошла в брянской гимназии 7 декабря — 14-летняя школьница пронесла в учреждение оружие. Двое детей погибли.

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#Общество#Белгородская область#Безопасность#Брянск#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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