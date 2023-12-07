Белгородцы просят изменить подход к образованию в школах после трагедии в Брянске

Местная жительница обратилась к губернатору с просьбой пересмотреть политику образования в области после событий в Брянске. По словам белгородки, школы и другие учебные заведения с турникетами и рамками превратились в режимные объекты: «Как показала печальная практика ни рамки, ни турникеты ещё никого не остановили». Также она отметила, что образование превратилось в сферу оказания услуг, с чем детская психика не справляется: «Кроме того, имеет значение бесконечная регистрация на различных платформах».