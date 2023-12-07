Белгородцы просят изменить подход к образованию в школах после трагедии в Брянске

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Местная жительница обратилась к губернатору с просьбой пересмотреть политику образования в области после событий в Брянске. По словам белгородки, школы и другие учебные заведения с турникетами и рамками превратились в режимные объекты: «Как показала печальная практика ни рамки, ни турникеты ещё никого не остановили». Также она отметила, что образование превратилось в сферу оказания услуг, с чем детская психика не справляется: «Кроме того, имеет значение бесконечная регистрация на различных платформах».
По словам Вячеслава Гладкова, вопрос безопасности в Белгородской области как прифронтовом регионе стоит на особом контроле.
Допускать какое-то послабление в вопросах безопасности недопустимо. Мы обязаны предпринимать меры по антитеррористической защищенности, они предпринимаются. Вопрос безопасности детей — это главное. Давайте трезво смотреть на вещи, чтобы потом пеплом голову не посыпать и говорить, что что-то недосмотрели. Собирайтесь на уровне родительских собраний, с администрацией школ, приглашайте районные администрации.
Вячеслав Гладков
Напомним, что утром 7 декабря в гимназии Брянска произошла стрельба. 14-летняя девочка пронесла в образовательное учреждение оружие. В результате ЧП погибли двое детей.