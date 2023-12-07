Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:21

Published Сегодня, 19:21

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Белгородцы просят изменить подход к образованию в школах после трагедии в Брянске

Белгородцы просят изменить подход к образованию в школах после трагедии в Брянске

7 декабря 2023, 19:21
Фото: 1MI
По словам местной жительницы, турникеты и рамки в школах ещё никого не остановили. Тему подняли во время вечернего эфира губернатора.
Сюжет
Школы

Местная жительница обратилась к губернатору с просьбой пересмотреть политику образования в области после событий в Брянске. По словам белгородки, школы и другие учебные заведения с турникетами и рамками превратились в режимные объекты: «Как показала печальная практика ни рамки, ни турникеты ещё никого не остановили». Также она отметила, что образование превратилось в сферу оказания услуг, с чем детская психика не справляется: «Кроме того, имеет значение бесконечная регистрация на различных платформах».

По словам Вячеслава Гладкова, вопрос безопасности в Белгородской области как прифронтовом регионе стоит на особом контроле.

Допускать какое-то послабление в вопросах безопасности недопустимо. Мы обязаны предпринимать меры по антитеррористической защищенности, они предпринимаются. Вопрос безопасности детей — это главное. Давайте трезво смотреть на вещи, чтобы потом пеплом голову не посыпать и говорить, что что-то недосмотрели. Собирайтесь на уровне родительских собраний, с администрацией школ, приглашайте районные администрации.
Вячеслав Гладков

Напомним, что утром 7 декабря в гимназии Брянска произошла стрельба. 14-летняя девочка пронесла в образовательное учреждение оружие. В результате ЧП погибли двое детей.

Читайте также:
Стрельба в брянской гимназии: что известно к этому часу?Ученица открыла стрельбу в брянской школе: есть погибшие и пострадавшиеСтрельба в Белгороде? Что произошло в районе Центрального рынка
#Общество#Белгородская область#Безопасность#Школы#Чп#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
Подпишитесь
Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?
Сегодня, 10:01
Депутаты Белгорода смогут тратить на помощников до 232 тысяч бюджетных рублей в год
Сегодня, 12:40
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
Гладков и детский омбудсмен разберутся, что происходит в детдоме под Белгородом
Сегодня, 13:12
Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?
Сегодня, 07:18
«Родина-мать зовёт»: по Белгороду снова ездит «военкомат» в автобусе
Сегодня, 13:46