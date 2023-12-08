Гладков высказался о трагедии с расстрелом школьников в Брянске

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Как отметил губернатор, на сегодняшний день главной целью в работе правительства является взаимодействие с молодёжью. Он добавил, что за последние два года увидел, что молодёжь очень внимательно смотрит, что делают взрослые.
Если молодёжь видит искренность, энергию, они идут с нами. Если они видят бездушие и формализм — они просто отворачиваются, берут телефон и уходят в другой мир. И там мы их теряем. Вчерашняя трагедия в Брянской области показала, что это может произойти в любой момент, в любой школе и любом детском саду.
Вячеслав Гладков
О произошедшем в Брянске рассказал и доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Научного центра психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ) по развитию и инновационной деятельности Василий Каледа. Он рассказал, что для подростков в депрессии характерно асоциальное поведение, грубое нарушение всех традиционных норм, правил и моральных установок.
В основе лежит депрессия. Порой это перерастает в идеологию, что нужно кого-то уничтожать и убивать. Это проявляется у приверженцев субкультуры «Колумбайн»*. К сожалению, отклики этого поведения имели место в Брянске.
Василий Каледа
Напомним, 7 декабря в гимназии Брянска произошла стрельба. 14-летняя девочка пронесла в образовательное учреждение оружие. В результате ЧП погибли двое детей.
*Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в России.