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Гладков высказался о трагедии с расстрелом школьников в Брянске

Гладков высказался о трагедии с расстрелом школьников в Брянске

8 декабря 2023, 14:49
Фото: 1MI
Трагедия в брянской гимназии произошла 7 декабря. Глава региона высказал своё мнение по произошедшему в ходе пленарного заседания XXI Иоасафовских чтений. О причинах рассказал и доктор медицинских наук Василий Каледа.

Как отметил губернатор, на сегодняшний день главной целью в работе правительства является взаимодействие с молодёжью. Он добавил, что за последние два года увидел, что молодёжь очень внимательно смотрит, что делают взрослые.

Если молодёжь видит искренность, энергию, они идут с нами. Если они видят бездушие и формализм — они просто отворачиваются, берут телефон и уходят в другой мир. И там мы их теряем. Вчерашняя трагедия в Брянской области показала, что это может произойти в любой момент, в любой школе и любом детском саду.
Вячеслав Гладков

О произошедшем в Брянске рассказал и доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Научного центра психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ) по развитию и инновационной деятельности Василий Каледа. Он рассказал, что для подростков в депрессии характерно асоциальное поведение, грубое нарушение всех традиционных норм, правил и моральных установок.

В основе лежит депрессия. Порой это перерастает в идеологию, что нужно кого-то уничтожать и убивать. Это проявляется у приверженцев субкультуры «Колумбайн»*. К сожалению, отклики этого поведения имели место в Брянске.
Василий Каледа

Напомним, 7 декабря в гимназии Брянска произошла стрельба. 14-летняя девочка пронесла в образовательное учреждение оружие. В результате ЧП погибли двое детей.

*Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в России.

Белгородцы просят изменить подход к образованию в школах после трагедии в Брянске
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#Белгородская область#Школьники#Губернатор#Брянск#Молодежь#Трагедия#Белгород#Кристина Семенчук#Гимназия#Расстрел#Субкультура#Колумбайн
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