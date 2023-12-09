Семья погибшего во время стрельбы в брянской школе ребёнка получит миллион рублей

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
«Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал», — написал Александр Богомаз.
1 млн рублей из бюджета региона получит семья погибшей девочки. По 500 тысяч рублей выплатят семьям ребят, которых тяжело ранили, а семьи детей, получивших ранения лёгкой степени, получат по 300 тысяч рублей.
Глава области сообщил также новости о пострадавших. Врачи продолжают оказывать им необходимую помощь, а психологи работают с детьми и родителями.
Напомним, трагедия произошла в гимназии № 5 в четверг, 7 декабря. Ученица пронесла в учебное заведение ружьё отца и открыла огонь. Подросток ранила пятерых ребят, а после совершила суицид.