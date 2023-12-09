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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:58

Семья погибшего во время стрельбы в брянской школе ребёнка получит миллион рублей

9 декабря 2023, 13:56

Семьям пострадавших во время стрельбы в брянской школе помогут материально

Губернатор Брянской области сообщил о выплате в 1 миллион рублей семье погибшей девочке, а также по 500 и 300 тысяч рублей семьям пострадавших учеников.
Сюжет
Выплаты

«Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал», — написал Александр Богомаз.

1 млн рублей из бюджета региона получит семья погибшей девочки. По 500 тысяч рублей выплатят семьям ребят, которых тяжело ранили, а семьи детей, получивших ранения лёгкой степени, получат по 300 тысяч рублей.

Глава области сообщил также новости о пострадавших. Врачи продолжают оказывать им необходимую помощь, а психологи работают с детьми и родителями.

Напомним, трагедия произошла в гимназии № 5 в четверг, 7 декабря. Ученица пронесла в учебное заведение ружьё отца и открыла огонь. Подросток ранила пятерых ребят, а после совершила суицид.

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