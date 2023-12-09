Семья погибшего во время стрельбы в брянской школе ребёнка получит миллион рублей

Семьям пострадавших во время стрельбы в брянской школе помогут материально

Губернатор Брянской области сообщил о выплате в 1 миллион рублей семье погибшей девочке, а также по 500 и 300 тысяч рублей семьям пострадавших учеников.