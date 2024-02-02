Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По словам чиновника, при обучении детей, которые хотят остаться на дистанционке, будут использовать несколько форматов. Один из них — это видеосвязь. Чиновник отметил, что этот формат наиболее приоритетный. Но если интернет-соединение будет неустойчивым, то дети будут заниматься по картам уроков или использовать записи с презентациями.
Оба варианта допустимы. Они оба реализуются в Белгородской области. Онлайн-трансляция зависит от качества интернета, от самой образовательной организации, какую именно форму она определит, и многое определит итоговое количество детей, которые будут учиться очно и дистанционно.
Андрей Милёхин
Чиновник отметил, что министерство образования обновит рекомендации по организации учебного процесса.
Посмотрим, как будет удобно родителям, ребёнку, какова ситуация в техническом плане у самой школы. Для того, чтобы понять, какой формат будет более приоритетным, для организаторов мероприятия важно, сколько детей будут учиться в классе, а сколько удалённо.
Андрей Милёхин