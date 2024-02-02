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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Белгородский министр ответил на вопрос об организации дистанта при очке

Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля

2 февраля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский министр ответил на вопрос об организации дистанта при очке

Родители, которые решили оставить дома детей с 19 февраля, интересует вопрос: «Как будет организован процесс образования при удалённом обучении, если все выйдут в школы?». На него ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.

По словам чиновника, при обучении детей, которые хотят остаться на дистанционке, будут использовать несколько форматов. Один из них — это видеосвязь. Чиновник отметил, что этот формат наиболее приоритетный. Но если интернет-соединение будет неустойчивым, то дети будут заниматься по картам уроков или использовать записи с презентациями.

Оба варианта допустимы. Они оба реализуются в Белгородской области. Онлайн-трансляция зависит от качества интернета, от самой образовательной организации, какую именно форму она определит, и многое определит итоговое количество детей, которые будут учиться очно и дистанционно.
Андрей Милёхин

Чиновник отметил, что министерство образования обновит рекомендации по организации учебного процесса.

Посмотрим, как будет удобно родителям, ребёнку, какова ситуация в техническом плане у самой школы. Для того, чтобы понять, какой формат будет более приоритетным, для организаторов мероприятия важно, сколько детей будут учиться в классе, а сколько удалённо.
Андрей Милёхин
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#Белгородская область#Интернет#Белгород#Кристина Семенчук#Дистанционное обучение#Министерство образования#Видеосвязь#Очное обучение#Записи с презентациями#Карты уроков
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