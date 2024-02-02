Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля

По словам чиновника, при обучении детей, которые хотят остаться на дистанционке, будут использовать несколько форматов. Один из них — это видеосвязь. Чиновник отметил, что этот формат наиболее приоритетный. Но если интернет-соединение будет неустойчивым, то дети будут заниматься по картам уроков или использовать записи с презентациями.