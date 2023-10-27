В орловской школе установили четвёртую доску, посвящённую погибшему в зоне СВО бойцу

Михаил Михалёв родился в 1993 году, после окончания ливенской школы работал на заводе «Промприбор». Его призвали в рамках частичной мобилизации, а в зону боевых действий отправили в декабре прошлого года. За время службы он получил звание лейтенанта, командовал штурмовым взводом.