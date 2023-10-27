В орловской школе установили четвёртую доску, посвящённую погибшему в зоне СВО бойцу

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
В школе №2 в городе Ливны Орловской области установили памятную доску в честь погибшего в зоне СВО местного жителя Михаила Михалёва. Накануне в учреждении состоялась церемония открытия, рассказали в «Орёлtimes» со ссылкой на «Совет солдатских матерей».
В мероприятии приняли участие родители погибшего, сотрудники и ученики школы.
Михаил Михалёв родился в 1993 году, после окончания ливенской школы работал на заводе «Промприбор». Его призвали в рамках частичной мобилизации, а в зону боевых действий отправили в декабре прошлого года. За время службы он получил звание лейтенанта, командовал штурмовым взводом.
Орловец погиб при исполнении 8 сентября 2023 года от многочисленных осколочных ранений. За проявленные мужество и отвагу его посмертно наградили орденом Мужества.
Отметим, что в школах Белгородской области за октябрь появилось шесть мемориальных досок. Так, в учебных заведениях увековечили память Сергея Постникова, Дмитрия Лучанинова, Дениса Борокова, Анатолия Агеева, Олега Алтухова и Романа Бочарова.