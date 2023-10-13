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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

"Парта Героя"

Стало известно о гибели ещё одного белгородца на СВО

13 октября 2023, 08:07
Фото: личная страница Татьяны Киричковой
"Парта Героя"

В белгородской школе открыли новую «Парту Героя»

Церемония открытия парты в память о бойце состоялась в Ровеньском районе. Погибшего белгородца посмертно наградили орденом Мужества, сообщила глава района Татьяна Киричкова.
Сюжет
СВО

Вчера, 12 октября, в одной из школ в Ровеньском районе торжественно открыли «Парту Героя», посвящённую Денису Борокову. Он был выпускником школы №2, где и поставили парту.

Белгородец погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Указом президента его посмертно наградили орденом Мужества.

В торжественном открытии парты приняли участие родственники погибшего, ученики и учителя школы. Отличникам, победителям конкурса и олимпиад позволили сесть за «Парту Героя».

Похожие парты ранее открыли в Прохоровской гимназии в честь Александра Чистюхина и в Красногвардейском районе в честь нескольких военнослужащих. На ней запечатлели память Николая Литвинова, Николая Давиденко, Ивана Голованёва, Никиты Свечникова, Игоря Натоптаного.

«Парту Героя» в честь нескольких военнослужащих открыли в белгородской школе
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#Белгородская область#Ровеньский район#Орден мужества#Белгород#Военнослужащий#Татьяна Киричкова#СВО#Александра Склярова#Парта героя
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