Стало известно о гибели ещё одного белгородца на СВО

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Вчера, 12 октября, в одной из школ в Ровеньском районе торжественно открыли «Парту Героя», посвящённую Денису Борокову. Он был выпускником школы №2, где и поставили парту.
Белгородец погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Указом президента его посмертно наградили орденом Мужества.
В торжественном открытии парты приняли участие родственники погибшего, ученики и учителя школы. Отличникам, победителям конкурса и олимпиад позволили сесть за «Парту Героя».
Похожие парты ранее открыли в Прохоровской гимназии в честь Александра Чистюхина и в Красногвардейском районе в честь нескольких военнослужащих. На ней запечатлели память Николая Литвинова, Николая Давиденко, Ивана Голованёва, Никиты Свечникова, Игоря Натоптаного.