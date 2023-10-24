Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:57

Published 24 октября, 07:57

Modified 24 октября, 07:59

Updated 24 октября, 07:59

"Парта Героя"

В школе Белгорода увековечили память погибшего на СВО в прошлом году командира

24 октября 2023, 07:57
Фото: личная страница Вадима Радченко
"Парта Героя"
Мемориальную доску и «Парту Героя» в честь Дмитрия Лучанинова установили в школе №28 Белгорода. Белгородец был её выпускником. Погиб командир отделения в ходе боевых действий в октябре 2022 года, отметил депутат Вадим Радченко.

В школе №28 Белгорода открыли мемориальную доску в память о Дмитрии Лучанинове. Её установили на фасаде учреждения. В школьном музее также установили «Парту Героя». На церемонии присутствовали мать военнослужащего, его супруга и сын.

Участник специальной военной операции Дмитрий Лучанинов умер в ходе выполнения боевых задач 26 октября 2022 года. Младший сержант, командир отделения был посмертно награждён орденом Мужества.

Напомним, что в октябре этого года также увековечили память пятерых военнослужащих: Сергея Постникова, Дениса Борокова, Анатолия Агеева, Олега Алтухова и Романа Бочарова.

"Парта Героя""Парта Героя"
Мемориальная доскаМемориальная доска
"Парта Героя"
Фото: личная страница Вадима Радченко
В 48 лет ушёл добровольцем: под Белгородом увековечили память погибшего в зоне СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде установили стелу в память о погибших в ходе войныВ память о погибших ночью белгородцах появился стихийный мемориалВ Белгородской области продолжают оборудовать музей в память о чернобыльцах
#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Радченко#Белгород#Александра Склярова#Парта героя
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40