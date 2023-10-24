В школе Белгорода увековечили память погибшего на СВО в прошлом году командира

Posted 24 октября, 07:57
Published 24 октября, 07:57
Modified 24 октября, 07:59
Updated 24 октября, 07:59
В школе №28 Белгорода открыли мемориальную доску в память о Дмитрии Лучанинове. Её установили на фасаде учреждения. В школьном музее также установили «Парту Героя». На церемонии присутствовали мать военнослужащего, его супруга и сын.
Участник специальной военной операции Дмитрий Лучанинов умер в ходе выполнения боевых задач 26 октября 2022 года. Младший сержант, командир отделения был посмертно награждён орденом Мужества.
Напомним, что в октябре этого года также увековечили память пятерых военнослужащих: Сергея Постникова, Дениса Борокова, Анатолия Агеева, Олега Алтухова и Романа Бочарова.